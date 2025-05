Vecinos del 29 de Octubre en Valladolid: “No queremos que esto sea el Bronx”

Los vecinos del barrio '29 de Octubre' en Pajarillos, Valladolid, no pueden más. Se han cansado de esperar. Dicen que la zona, de no cambiar la situación, podría terminar siendo como el Bronx. “No queremos que esto sea el Bronx de Valladolid”, denuncian. En definitiva, que las calles no se conviertan en un gueto, según lamentó en Herrera en COPE la presidenta de la asociación de vecinos, Sagrario Gil.

Sagrario se ha encargado de organizar toda la protesta dejando claro que no afecta sólo a quienes viven en el barrio “es de toda la ciudad”. “No queremos que se convierta en otro gueto. Es el corazón de Pajarillos. Son espacios grandes, con casitas de dos o tres alturas. Siempre ha sido un barrio muy bonito hasta que bajo el gueto de La Esperanza y la gente se fue marchando”, lamenta Sagrario Gil.

“Los vecinos que quedamos no estamos dispuestos a marcharnos ni a que nos vapuleen más”, deja claro Sagrario. Ahora “los vecinos están mal porque tienen que mal vivir porque tenemos que aguantar una cantidad de porquería incivismo... y nadie lo frena. Los vecinos están muy hartos. Esta será la primera protesta de muchas si no hay soluciones”, avanza.



“Queremos una convivencia buena” Sagrario Gil, presidenta de la Asociación Vecinal del barrio 29 de Octubre

El problema de las drogas

No quieren dejar el barrio, sólo que desparezca la conflictividad. Hablan de cómo se ha ido desmejorando “un barrio precioso” que ahora muestra desperfectos en una primera fase de rehabilitación, con daños en las fachadas y cableados suelto a la altura de cualquiera que vaya paseando por la calle. Y a eso, denuncia Sagrario Gil, hay que sumarle “una de las eternas reivindicaciones” el tráfico de drogas que no cesa. “Ya nos cansamos de denunciarlo”.

Sí que reconocen que ven patrullar efectivos de la Policía Nacional, si bien “echamos de menos a la Municipal”. Dicen que ante las acciones “no hay reacciones” y esperan que la manifestación protesta convocada para el lunes 5 de mayo, sea “masiva” y respondan los vecinos y ciudadanos de Valladolid. Será a partir de las 20.30 horas en la esquina de la calle Villabáñez con Cigüeña.