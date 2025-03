Los Usuarios del AVE en Valladolid ven “intolerables” las declaraciones del alcalde de Vigo: “Mismo derecho”

La Asociación de usuarios del AVE en Valladolid creen que son “intolerables” e “inaceptables” las declaraciones hechas por el alcalde de Vigo de suprimir las paradas entre Vigo y Madrid. Hasta cuatro paradas de la Comunidad se verían afectadas, según su propuesta: Sanabria, Zamora, Medina del Campo y Segovia. Carlos Perfecto, presidente de la asociación, ha explicado a COPE que es "baladí" el argumento de eliminar las paradas para que el tren llegue más rápido a la capital de España.

Supondría que muchos usuarios no puedan ir a trabajar o a estudiar a diario. Perfecto no entiende por qué un sanabrés o un medinense “tiene que tener un tren de Alta Velocidad que pasa por delante y no para, desde cuándo, quién lo tiene que decir, el alcalde de Vigo de verdad”.

“La defensa de tu territorio que es válida no tiene y no debe ser quitar el pan al resto bajo ningún punto de vista, de ningún político y de ninguna autonomía. Lo que hay que trabajar es de forma conjunta las dos administraciones para que un servicio público, que está pagado con el impuesto de todos los castellanos y leoneses por aquello de, vamos a recordárselo al campeón de Abel Caballero, tiene el mismo derecho que un vigues que cualquier medinense, zamorano o sanabrés”, explicaba Perfecto.

Renfe aclaró que no se planteaba quitar ninguna parada del recorrido de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia. Pero aún así, el presidente de la Asociación de Usuarios del Ave en Castilla y León, cree que hay que dar más explicaciones y cortar “de raíz” estos comportamientos.

“Lo peor no es quién lo dice, sino quién lo permite”, explicaba Perfecto. No cree que deban permitir este tipo de declaraciones no el PSOE de Castilla y León ni “la persona que es la máxima responsable del Ministerio”, refiriéndose al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Cree que que tiene que “cortar este tipo de acciones sea su compañero o no”.

Se generan muchas dudas

El PP registra varias preguntas en el Congreso de los Diputados para aclarar las declaraciones de Abel Caballero

No hace falta defender un territorio, una autonomía, perjudicando a otra para sacar beneficio. El Partido Popular lo tiene claro. Es “inaceptable” sólo proponerlo. Por ello, este jueves, el grupo de los populares en el Congreso de los Diputados va a registrar una serie de preguntas al gobierno que ayuden a responder las dudas que han generado en las últimas horas, las declaraciones del alcalde de Vigo.

“Sus declaraciones son inaceptables para Castilla y León. No es necesario defender a un territorio como Vigo perjudicando a otro como Castilla y León e impidiendo su conectividad. Creemos que no se pueden tolerar este tipo de declaraciones que son un ejemplo más del concepto que tiene el PSOE de la solidaridad”, ha dicho en COPE, Héctor Palencia, diputado por Ávila.

Con las preguntas que van a registrar en el Congreso, quieren aclarar, por ejemplo, la opinión del ministerio sobre esta solicitud de Abel Caballero de eliminar paradas en Castilla y Leon en los recorridos en tren entre Vigo y Madrid. Genera incertidumbre, cómo el alcalde gallego interpretó como bien acogida su petición por parte del presidente de Renfe y su receptividad.

El PP quiere conocer la posición de Renfe, si se va a tomar en cuenta esta solicitud y sobre todo, si se prevé poner nuevos servicios para unir Vigo con Madrid sin parar en Castilla y León. “Igual esto esconde otros servicios”, añade.