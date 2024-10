Los trabajadores de Bimbo salen a la calle contra el cierre de la planta en Valladolid: “Todos al pie del cañón”

Cientos de personas han salido este sábado a la calle para manifestarse en contra del cierre de la planta de Bimbo en el Polígono de San Cristóbal de Valladolid. Entre los asistentes familiares, amigos y trabajadores como Ramiro. Lleva 26 años en la fábrica de Bimbo. Se dedica a etiquetar y a dar salida a la producción, en el departamento de logística. Cree que el cierre y el ERE que afecta a 200 compañeros es una “injusticia”.

“Se te va una vida que les has dedicado, cuando tienen beneficios, cuando tienen un rendimiento y cuando tú no tienes ni culpa ni pena. Es más fácil cerrar que el pensamiento de decir voy a ver que puedo traer para estos chicos”, cuenta a COPE Ramiro.

Alicia es otra de los 200 empleados afectados por el ERE que plantea Bimbo. Nos ha contado a COPE que este fue su primer empleo y ya lleva 26 años. Es operaria de producción, se dedica a envasar y empaquetar donetes, pepitos, donuts...

Se siente decepcionada y dice que es “frustrante” la situación porque desde que les comunicaron la decisión, no están siendo días fáciles, pero el apoyo entre compañeros no falta. “Estamos todos al pie del cañón. En cuanto sabemos que uno decae un poco de ánimo, estamos ahí. Nos ha servido de unión todavía más si cabe”, asegura.

Destaca el valor humano de cada uno de los compañeros. Desde el momento en el que la empresa les comunicó el cierre. Una decisión que nos dice Alicia nadie se esperaba y que incluso tuvieron que parar la producción. Asegura que van todos a una y que lo van a intentar todo. “La primera lucha va a ser que no cierren. Si ellos tienen tan claro que quieren cerrar, vamos a luchar por conseguir lo máximo en indemnizaciones, las mejores condiciones para los compañeros que se prejubilan porque no sabemos nada, si va a haber traslados hasta que no se reúnan otra vez”.

Quieren seguir trabajando

La movilización ha sido un grito de ayuda, porque como ha manifestado el presidente del Comité de Empresa, Félix Fernández, Bimbo no debe cerrar.

Destaca la profesionalidad de los trabajadores que continúan en sus puestos de trabajo. Este lunes de nuevo vuelven a sentarse con la empresa para trasladarles la postura de la Fundación Anclaje.

En cuento a la propuesta de la empresa que planteó en una de las últimas reuniones de poner sobre la mesa indemnizaciones o traslados. Fernández asegura que fue “fugaz” y esperan que en las próximas reuniones “sean un poco más claros”

“Nosotros no queremos indemnizaciones, no queremos traslados, queremos seguir trabajando en Valladolid y para eso hace falta un plan industrial en Valladolid. Ese plan industrial nos lo está dando la Fundación Anclaje, con esa posibilidad y nosotros en esa mesa se lo volveremos a recalcar. Le diremos que en esa opción tiene que barajarla”, asegura el presidente del Comité.

jornadas de huelga

A la espera de la decisión que los trabajadores han tomado en la Asamblea celebrada este sábado. La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García confirmó que el Comité de Empresa de Bimbo ya las ha comunicado en su departamento las jornadas de huelga. Serían 9 días a lo largo del mes de octubre y empezaría el próximo miércoles 9 de octubre

Apoyo de las adminIStraciones

Las administraciones continúan insistiendo para que la empresa se siente para buscar una solución. La consejera de Empleo e Industria, Leticia García, ha explicado que siguen insistiendo para conseguir esa reunión porque de momento tienen “muchas reticencias” aunque la consejera confía en que recapacite. “Los trabajadores insisten en buscar una solución industrial y la Junta de Castilla y León también. Tenemos opciones que queremos plantearle a la empresa pero requerimos que se siente a buscar una solución industrial y sobre todo el mantenimiento de la actividad antes de llegar a la lamentable decisión del despido”, ha explicado García.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, también ha mostrado el apoyo a los trabajadores para encontrar una solución. “Expresar nuestra solidaridad y nuestro compromiso de seguir trabajando en la búsqueda de esa alternativa industrial para que estas familias puedan seguir con un proyecto de vida en la ciudad de Valladolid”, argumenta.