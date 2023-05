Sin DNI o sin el voto preparado: las anécdotas de algunos de los candidatos en Valladolid

No hay jornada electoral sin anécdota, pero es que este 28M en Valladolid dos candidatos aspirantes a la reelección han sido los grandes protagonistas por sus despistes a pie de urna. Curiosamente han sido los actuales socios de gobierno, Óscar Puente y María Sánchez.

El socialista Óscar Puente, y candidato a la reelección, se echaba la mano al bolsillo en busca del DNI necesario para votar que no aparecía. Ha sido a las puertas del Colegio Ponce de León hasta donde llegaba abordo de un coche eléctrico que no conducía. Ha tocado esperar hasta que su equipo le ha hecho llegar el documento identificativo. Con dificultades para subir la escalera, por la lesión que arrastra, el candidato socialista ha podido depositar su voto en la urna “con optimismo, pero con dudas”.

Las prisas por votar han llevado a la candidata de VTLP, María Sánchez, a acercarse a su mesa sin el voto en el Colegio Maristas. Sin sobre, pero con DNI, la aspirante a la alcaldía de Valladolid ha podido depositar su voto con un mensaje de ilusión “ante el examen de estos ocho años de gobierno”.

Madrugadores y cerca de la familia

Irene Carvajal, candidata de Vox a la alcaldía, se ha topado con sus padres en el mismo colegio electoral en el IES de Zorrilla. Vive en el mismo edificio, “pero ha sido causalidad, no les he querido molestar”. Entre risas dice que no les ha preguntado a quién ha votado, “espero que a mi”, se sonroja.

El ex socialista Cecilio Vadillo, sin carnet del PSOE, pero con corazón rojo, concurre como candidato por Contigo Avanzamos, una formación política surgida al calor del frustrado proyecto del soterramiento de las vías del tren. “Me siento un poco triste por haber llegado a esta situación”, señala tras depositar, por primera vez, un sobre sin la papeleta del PSOE. Vadillo se ha estrenado en esta formación votando en el Felipe León del barrio de la Rondilla.

Acompañado por su mujer, Rosa Urbón, el candidato del PP, Jesús Julio Carnero, ha votado media hora después de que abrieran las mesas electorales en el IES Núñez de Arce. Junto al Paseo de Isabel La Católica donde tiene un plan de movilidad alternativo al actual que contempla reubicar el carril bici en el entorno, pero devolviendo al coche su espacio en una arteria central.

Con sus tres hijos y con su mujer, Pablo Vicente, candidato a la alcaldía de Ciudadanos, ha depositado su voto a las once de la mañana y así ha cerrado el desfiles de los principales candidatos. Ha sido en el Colegio García Quintana donde ha conminado a los electores a votar “con el corazón, con la cabeza, pero no con las entrañas”. Marisol De Vega, directora comercial de COPE Valladolid, presidenta “por sorpresa” de la mesa en la que votaba el candidato de Ciudadanos. Sol nos cuenta que tenía otros planes porque era suplente, pero asume la presidencia con optimismo y “como una experiencia”.

El Colegio Cristóbal Colón cerrará a las 20:30

Sin incidencias, las 766 mesas electorales se han constituido en Valladolid. El cierre de todas está previsto a las 20:00, salvo en el caso de Colegio Cristóbal Colón que tendrá media hora más para que los vecinos del entorno voten. El recuento se realizará a partir de las 20:30 por haberse constituido con un ligero retraso.