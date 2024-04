Ronaldo apunta a una venta del Real Valladolid: "El próximo"

El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário de Lima insinuó este lunes que, tras vender el 90 % de las acciones del Cruzeiro a un empresario local - Pedro Lourenço, propietario de la cadena de Supermercados BH - que buscará desprenderse del Real Valladolid, club que también controla desde 2018 cuando adquirió el 51 por ciento de las acciones por 30 millones de euros.

Ronaldo, durante su presentación como nuevo propietario del Real Valladolid

"Voy a ser bien rápido (en la respuesta), el Valladolid es el próximo", afirmó el exdelantero brasileño en una rueda de prensa junto con el nuevo propietario del Cruzeiro al ser preguntado sobre el futuro de su participación en el conjunto blanquivioleta.

Unas declaraciones de Ronaldo que llegan en un buen momento para el Pucela, ya que ocupa la segunda plaza en la clasificación en Segunda División, con los mismos puntos que el líder el Leganés, pero con peor golaverage, y tres puntos por encima del Eibar, que es tercero.

Un Real Valladolid, que después de una temporada irregular, está atravesando el mejor momento deportivo de la temporada, en plena lucha por el ascenso directo a una Primera División de la que descendió hace justo un año.

Ronaldo-afición

Después de unos primeros meses de buena acogida por parte de la afición vallisoletana, durante los últimos tiempos la relación entre Ronaldo y los seguidores pucelanos no atraviesa un buen momento provocado, no solo por una inestabilidad deportiva - dos descensos desde que el brasileño llegó al mandato en la temporada 2020-2021 y en la 2022-2023 -, sino también por una situación de tensión provocada principalmente por el cambio de escudo.

Cambio del escudo que se realizó en el verano de 2022 y que se realizó sin hacer ninguna consulta y que desencadenó en un desencanto por parte de la masa vallisoletana, con numerosos cánticos en el estadio José Zorrilla durante los encuentros pidiendo la vuelta del antiguo símbolo del equipo. Ronaldo llegó incluso a calificar de "radicales" a esas personas que estaban en contra.

Todo esta tensión conllevó a que hace unos meses desde el club se decidiera hacer un referéndum para conocer si los abonados querían volver al escudo antiguo o permanencer con el nuevo - referéndum, recordemos, no sin polémica ya que desde la directiva pucelana se tuvo que cambiar la primera fórmula de hacer la consulta - . Finalmente, 11.875 aficionados votaron por el cambio, de las 13.471 personas que emitieron su voto, que se llevará a cabo a partir del 1 de julio de 2024

Audio

En la rueda de prensa posterior a confirmarse el último descenso del Real Valladolid, Ronaldo salió a pedir disculpas a los aficionados y llegó a señalar que no iba a vender el club "hasta que consiga el legado que me he propuesto". Declaraciones que los seguidores pucelanos le están recordando durante las últimas horas tras conocerse que "el próximo" en venderse será el Pucela.

Venta del Cruzeiro

Ronaldo anunció este lunes que vendió el club de Belo Horizonte después de 2 años y 4 meses al frente del equipo en el que empezó a despuntar como jugador.

Ninguna de las partes divulgó el montante de la operación, aunque la prensa brasileña afirma que rondó los 600 millones de reales (casi 120 millones de dólares), lo que supone 200 millones de reales (40 millones de dólares) más que el valor que pagó por ese 90 % de las acciones en diciembre de 2021.

El campeón en el Mundial de Corea y Japón 2002 anticipó que, después del acuerdo alcanzado con Lourenço, piensa en tomarse un tiempo "sabático" hasta que "aparezca alguna cosa por ahí", en aparente alusión a algún negocio que surja en su país natal.