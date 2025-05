El proceso de canonización del Padre Gago está más cerca de Roma: “El último tramo”

Valladolid - Publicado el 25 may 2025, 14:00 - Actualizado 25 may 2025, 14:46

Casi cuatro años han pasado desde que empezó el proceso de canonización del Padre Gago. Durante esta primera fase, que se conoce como diocesana, se ha recopilado todo tipo de información y testimonios. Una etapa que está en las “últimas semanas”, según ha anunciado el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. “Gracias a todos, el proceso diocesano de la causa de canonización de José Luis Gago está en el último tramo. En el mes de julio concluirá y desde ahí pasando la causa al dicasterio de los Santos de Roma podremos decir de manera ya oficial pública el siervo de Dios Padre José Luis Gago”, anunciaba el presidente de la Conferencia Episcopal Española.

Lo ha dicho tras la Eucaristía solemne que se ha celebrado este domingo en la Iglesia conventual de San Pablo en Valladolid por el Padre Gago y que ha servido para recordar la figura de Padre dominico en pleno proceso de canonización.

Mención especial también en la homilía donde ha expresado el deseo de mostrar quién era el fraile, dominico... y mostrar su vida cercana. Además, tras terminar se han acercado hasta el lugar donde reposan los retos del Padre Gago, a la derecha del Altar Mayor de la Iglesia de San Pablo desde hace apenas dos años cuando fueron trasladados desde el Cementerio del Carmen a esta Iglesia. Su sepultura está a la derecha del Altar Mayor.

Con “muchísima alegría” ha recibido la noticia el sobrino del Padre Gago, Raúl Posada Gago, de que pronto terminará la fase diocesana del proceso de canonización que empezó el 19 de junio del 2021. Explicaba a COPE que “no deja de ser culminar una ilusión” en la que participan muchas personas dedicando “tiempo y esfuerzo”. Además es un “premio” a todo el trabajo.

Reconoce Posada Gago que la acogida de la recopilación de testigos y actos ha sido “tremenda” durante los cuatro años. “Muchísimo orgullo porque el padre Gago no deja de ser el padre Gago para el público en general pero, para mí, era mi tío, era el tío Bis, entonces no deja de ser una alegría para toda la familia. No solo para toda la familia, para todas aquellas personas que de alguna manera estaban vinculadas emocionalmente con él”.

Para Rafael Ortega, presidente de la Asociación Padre Gago, ha explicado a COPE que la recopilación de información ha sido un proceso “largo, complicado y difícil” pero espera que sea “satisfactorio” para todos.

Cuando llegue el mes de julio y termine esta primera fase pasará a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma donde se envía toda la documentación que se ha recogido en la causa Diocesana. “Se estudia y viene la primera petición que es declarar venerable al padre Gago. Cuando se llegue a esa fase que no será fácil, no será de meses, sino puede ser que sea de años. Se le declarara venerable y después llegará la fase para declararle santo que hará falta un milagro y después la canonización que hará falta otro milagro. Esperamos que los milagros del Padre Gago lleguen rápido para que podamos verle pronto a los altares”, argumentaba.

Quien conocía bien al padre dominico es Elsa González, periodista y autora del libro ‘Cadena COPE. La radio de las estrellas’. Lo recuerda como un “gran periodista con dosis de empresario muy grandes”. También un “referente del periodismo de todos los tiempos y también del actual”, argumenta.

Tras la misa en la Iglesia de San Pablo para recordar la figura del Padre Gago. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado, la nueva Plaza del Padre Gago (Dominico), ubicada junto a la iglesia de San Pablo, en el barrio de San Nicolás.

La nueva plaza, concebida como un espacio de encuentro y recogimiento, reconoce la figura del dominico Padre Gago, sacerdote docente y comunicador vallisoletano muy querido por su incansable labor educativa y pastoral. Su compromiso con la formación de jóvenes y su destacada trayectoria como comunicador católico lo convirtieron en una referencia ética y espiritual para generaciones de vallisoletanos.

🏛 Inagurada en Valladolid, la nueva plaza que llevará el nombre del Padre Gago (Dominico).



"Nombrar esta plaza en su honor es un acto de justicia y gratitud hacia una persona que dedicó su vida a servir a los demás desde la palabra, la educación y la fe", ha señalado el alcalde, y ha destacado el impacto del Padre Gago tanto en el ámbito local como nacional.

Además, Carnero ha destacado que "el Padre Gago fue un sembrador de esperanza, un predicador con alma de poeta y un hombre profundamente comprometido con su tiempo".

Con esta nueva denominación, el Ayuntamiento de Valladolid continúa su labor de recuperación de la memoria colectiva, reconociendo a aquellas figuras que han contribuido al desarrollo cultural, social y espiritual de la ciudad.