Primeras consultas en el nuevo Centro de Salud de la Magdalena de Valladolid: “Nos ha sorprendido”

Los vecinos que tenían consulta este martes en el nuevo Centro de Salud de La Magdalena, no hablaban de otra cosa: han merecido la pena los años de espera, la lucha por unas instalaciones adecuadas para profesionales sanitarios y para los usuarios. Ya ha cobrado vida una infraestructura, altamente demandada por los vecinos de barrios Belén, Hospital, San Pedro y Santa Clara y que prestará asistencia a cerca de 9.000 tarjetas sanitarias.

Elena es vecina del barrio de Rondilla en Valladolid. Este martes ha ido al nuevo centro a la zona de Pediatría. A diferencia del antiguo centro es más espacioso y tiene una zona de juegos para esperar la consulta.

“La antigua compartía las salas, lloraba y no tenías zona para entretenerlos. Ahora yo creo que esto nos ayuda a los padres por lo menos para entretener a los niños y tener espacio para que se muevan” nos explica.

Otra de las vecinas que ha acudido al nuevo centro ha sido Nieves de la Fuente. Ha ido al médico, con otro talante. “Muy amplio y van a estar los médicos mucho mejor porque allí no había espacio y las consultas son mucho mejores. Me gusta mucho, además es que entrar aquí es otra cosa allí entramos a un piso como si dijéramos, un local que no tenía nada. Creo que han acertado y esto un poquito antes si. Llevamos 16 años detrás y luego parado y la gente que ha luchado mucho”, contaba Nieves a COPE.

Lo mismo le ha ocurrido a María del Pilar. Echa la vista atrás. Casi dos décadas de reivindicaciones que se han materializado en un nuevo Centro de Salud con “una amplitud enorme que da gusto”. “Yo estoy muy contenta ya era hora de que nos pusieran algo así porque aquello era tan pequeño, tan reducido... entonces aquí te sientas como más a gusto estoy muy contenta de verdad”, explicaba

Los vecinos llevaban años esperándolo

Miguel Ángel, presidente de la federación de vecinos del refugio, ha contado a COPE cómo ha visto el nuevo centro de salud

El presidente de la Federación de Vecinos, nos ha contado a las puertas del centro, junto al Barrio España, que suma siete consultas de medicina de familia, otras tantas de enfermería, pediatría, enfermería pediátrica, sala polivalente, triaje, una sala curas y zonas de espera. Hay además sala de fisioterapia y gimnasio y unidad de preparación al parto. Nada que ver con las anteriores instalaciones, del año 45. Ya era hora, ha dicho Miguel Ángel, presidente de la federación de vecinos del refugio. “Como es todo en la planta baja muy cómodo para la gente y las consultas están bien distribuidas. Ha merecido la pena si es verdad que nos ha cabreado mucho, pero bueno ahora ya casi hay que olvidar eso”, explicaba.

Miguel Ángel recuerda que el antiguo centro era “un antro” que se inauguró hace 45 años y ahora es un centro que “no tiene salida, no tiene claridad, no tiene ventana” por eso están encantado con las nuevas instalaciones.

¿Qué consultas tendrá el centro de salud?

El nuevo centro de salud de La Magdalena tiene una plantilla de 47 profesionales, de ellos 7 son médicos de familia. Había emoción también entre los sanitarios en este primer día de funcionamiento. Nos lo ha contado Rafael Sánchez, gerente de primaria de Valladolid este, que hay buenas ratios, cada profesional médico atiende unas 1.100 tarjetas sanitarias. Estas cifras permiten cumplir los cupos y situarlos “por debajo del óptimo”. Se ajustan teniendo en cuenta la pirámide demográfica. “Cuánto más envejece la población los cupos son más bajos y en este caso está muy ajustado”, argumenta Sánchez.

Rafael Sánchez, gerente de primaria de Valladolid Este, ha contado en COPE cómo va a funcionar el nuevo centro de salud

El nuevo centro es amplio, moderno y acogedor. Cuenta con todos los medios de diagnostico y resolución posibles como ecógrafos, espirómetros y se integran dos unidades: rehabilitación y fisioterapia.

“A veces nos quedamos con la infraestructura pero es un centro con recursos que está perfectamente dotado. Se ha incrementado ahora con un fisioterapeuta exclusivo para el centro y un celador en la plantilla y es una plantilla completa con buenos ratios”, explicaba el gerente de Valladolid Este. donde bueno pues la calidad asistencial desde luego que es una calidad muy muy buena

Sánchez ha contado en Herrera en COPE que el nuevo centro de salud mejorará las condiciones laborales y de atención porque hay consultas para todos los profesionales. Disponen de un consulta de gestión a la demanda para que los pacientes que no tienen cita previa puedan recibir una valoración y atención.