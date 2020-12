El presidente del TSJ de Castilla y León pide que el CGPJ "siga funcionando" con "plena normalidad"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechaza la Proposición de Ley de PSOE y Unidas Podemos, que limitaría las competencias del Consejo General del Poder Judicial una vez expirado su mandato. De prosperar la solititud de los partidos que sustentan el Gobierno de coalición, el Consejo, que lleva dos años en funciones, no podría llevar a cabo nuevos nombramientos en las altas instancias judiciales. Entre las que se incluyen los presidentes de los tribunales superiores.

"No es razonable", ha afirmado José Luis Concepción. En declaraciones a Herrera en COPE Castilla y León ha pedido a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados que "si no son capaces" de alcanzar un acuerdo para la renovación del Consejo "lo que tienen que hacer es permitir que siga funcionando con plena normalidad". "Porque de él depende", ha puntualizado Concepción, "la vida ordinaria de todos los juzgados y tribunales de este país".

El magistrado ha reivindicado para los jueces la potestad de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. A fin de evitar también que las mayorías parlamentarias se reflejen en su composición. "De esta manera el Consejo se habría renovado en plazo", ha advertido. "Seguro", ha rematado.

Inseguridad

José Luis Concepción ha expresado su malestar con el Ministerio de Justicia tras el "trágico" suceso acontecido en Santa María la Real de Nieva el pasado martes, donde un hombre —al que se le ha comunicado ya prisión provisional sin fianza— supuestamente apuñaló con un destornillador a la jueza de este municipio segoviano.

Se da la circunstancia de que este partido judicial es uno de los 20 que en Castilla y León "no tienen nigún tipo de seguridad" al no albergar, al menos, dos juzgados. Un criterio fijado por el propio Ministerio que, según Concepción, "no hemos logrado entender" y que llevan "muchos años" intentando revertir.

En la tarde del miércoles la Gerencia Territorial del Ministerio proveyó de un guarda de seguridad a este juzgado por un período inicial de tres semanas. Pero "con vocación de hacerlo permanente", ha señalado Concepción. Y el Ministerio "ha ordenado a la Gerencia" retirarlo, aludiendo que su concesión genera "discriminaciones" con otros partidos judiciales. "¿No sería más conveniente que pusiera medidas (el Ministerio) para garantizar la seguridad en todas las sedes?", se ha preguntado el presidente del TSJ de Castilla y León.