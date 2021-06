PP y Cs presentan en la Diputación de Valladolid una proposición contra los indultos

Partido Popular y Ciudadanos han registrado en la Diputación Provincial de Valladolid una proposición instando al Gobierno de España a no conceder el indulto a los líderes independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Esta iniciativa, presentada de manera conjunta por PP y Cs para su debate en pleno este viernes, 18 de junio, está redactada en términos muy similares a la Proposición No de Ley aprobada por las Cortes de Castilla y León la semana pasada con el voto en contra de PSOE, Unidas Podemos y la procuradora no adscrita, María Montero.

PP y Cs reproducen en un comunicado las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunció en 2019 cuando “aseguró que velaría por el cumplimiento íntegro de las penas”. “Ahora”, prosigue el comunicado, “el presidente Sánchez y su Gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos”.

Para ambas formaciones causan “sonrojo” las manifestaciones de distintos miembros del Gobierno acerca de los indultos a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo. Destacan las del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien recientemente apeló a ver con “naturalidad” la decisión que, finalmente, adopte el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una decisión que, a juicio de PP y Cs, pondría “en duda” el funcionamiento de la Justicia.