Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de PSOE y Podemos, trasladan su rechazo a los indultos

Las Cortes de Castilla y León han aprobado, con el voto favorable de 42 de sus procuradores, una Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular en la que se insta a la Junta a dirigirse al Gobierno de Pedro Sánchez para que no conceda el indulto a los líderes independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Los ‘populares’ han forzado una votación por llamamiento público, en lugar de a mano alzada como viene sucediendo a consecuencia de la pandemia del COVID-19, para dar la “oportunidad”, se justificaba su portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz, a los 35 parlamentarios del PSOE de expresar “uno por uno” y “de viva voz, si están con la Constitución y con el respeto a las decisiones del Tribunal Supremo”. “O, por contra”, remataba De la Hoz, “están con los indultos”.

Parlamentarios del PSOE: “Por España”

Tras un airado debate en el que la procuradora de Ciudadanos, Marta Sanz, ha exhibido una bandera de España y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha suavizado —para tranquilidad del presidente de las Cortes, Luis Fuentes, que repetía nervioso “señor Fernández”— sus citas a Labordeta mandando “a esparragar” al Partido Popular , la votación ha transcurrido sin mayores sobresaltos.

No ha habido sorpresas en las filas 'socialistas'. Sus 35 procuradores, con Luis Tudanca a la cabeza, han votado “no” a la iniciativa del Grupo Popular. “Por España”, afirmaba un parlamentario. Mientras otro, al tomar la palabra, calificaba de “chorrada” lo que estaba aconteciendo en el Parlamento autonómico.

Los ‘populares’ han recabado el apoyo de Ciudadanos. También de dos integrantes del Grupo Mixto: Vox y Por Ávila. No así de los dos procuradores de Podemos y del único procurador de Unión del Pueblo Leonés, que ha rehusado ejercer su derecho al voto.

El “no” de la ex de Ciudadanos

Especial espectación ha provocado el signo del voto de la procuradora no adscrita y ex de Ciudadanos, María Montero, quien, finalmente, ha dado su "no" a la iniciativa.

No se han hecho esperar las reacciones a este voto entre las filas de la formación naranja. En Twitter, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha afirmado que el voto de Montero, “a favor de los indultos” ha dicho, es “lo más repugnante” que ha visto en política.

Que alguien que se presentó con la lista de @CiudadanosCs vote a favor de los indultos es lo más repugnante que he visto en política — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) June 9, 2021