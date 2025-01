'Pingüinos', una familia que crece en Valladolid: “Como hermanos”

Desde Lisboa, Canarias, Barcelona, Andorra o Andalucía. No hay distancia para los pingüinos que se han vuelto a echar a la carretera para poner rumbo a Valladolid. La concentración motera reunirá a no menos de 40.000 motoristas como Jose, que lleva viniendo desde Lisboa desde el año 1998. Los 700 kilómetros que le separan no son un impedimento. “El tiempo está maravilloso, pero vengo preparado para el frío y para disfrutar”, comenta en COPE.

El tiempo será benévolo y aunque van preparados para la ocasión la madrugada del sábado al domingo, el termómetro marcará por la noche hasta los tres grados bajo cero. El cielo va a permanecer cubierto y podría llover algo del sábado al domingo. Las máximas el domingo no van a superar los 10 grados.

El tiempo está acompañando, pero no hay que subestimar a la noche, por eso entre los imprescindibles para los moteros que acampan no pueden faltar una tienda y un buen saco.

Una amistad de años

En la antigua hípica militar, ahora bautizada como Pingüinos Arena, hay mucha camaradería. Todo es fraternidad entre moteros. Ahí se han forjado amistadas que no separa ni la distancia ni el tiempo, como es el caso de Paulo, chileno, y Juanjo, que lleva participando en la concentración desde el año 1998. Ambos han venido desde Barcelona.

Juanjo se queda con la camaradería “en el mundillo de la moto, pero no hablamos solo de motos. Hablamos de tonterías, de locuras, hasta de nuestros problemas familiares”. “Son gente como hermanos”, ha señalado.

Una cita de récord

Las cifras no lo son todo, pero esta edición, la 42 apunta alto, hasta los 40,000 participantes. La edición de ‘Pingüinos 2025’ es ya una realidad bajo el lema ‘Vívelo, recuérdalo’. Los datos recogidos hasta el momento muestran un incremento de un cinco por ciento en el número de registros por Internet respecto al mismo periodo del año anterior.

Los moteros, llegados de todos los rincones, disfrutan del fin de semana en Pingüinos Arena

El tráfico en Valladolid

Desde las tres de la tarde y hasta las 14:00 horas del domingo se cerrará a la circulación la carretera CL-610, solo se permitirá la circulación de motocicletas, transporte público y vehículos autorizados. Y mañana sábado, el desfile de banderas de Pingüinos trastocará el tráfico en Valladolid. Desde las 12 hasta las 14:30. Desde la carretera de Rueda pasando por la Avenida de Zamora, Paseo de Zorrilla, Puente Colgante, Recondo, la Estación del Norte, Plaza de Colón y terminará en la Acera de Recoletos. Se prohibirá el aparcamiento en algunas calles del entorno durante el desfile entre las 7:00 y las 21:00 horas.