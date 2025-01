Las personas que ha ocupado un chalet en Cigales (Valladolid) son reincidentes

Una de las 12 viviendas que la Sareb tiene en el municipio de Cigales en Valladolid ha sido habitada por unos ocupas reincidentes que en este caso han acabado en un chalet de este municipio. Fueron los propios vecinos del entorno los que detectaron la ocupación y llamaron a la Guardia Civil para informar de lo ocurrido. En ese mismo momento se personaron en el lugar, en concreto en la Avenida de Circunvalación, un espacio copado de chalés de buena apariencia pero que no cuentan con propietarios ni con suministros de luz ni de agua. Los okupas, un hombre y una mujer querían engancharse al alumbrado público, pero el ayuntamiento decidió cortar el suministro de la vía como nos ha contado a COPE Vanesa Martínez la teniente alcalde de Cigales que nos ha asegurado que hasta la fecha “está cortado el suministro y hemos cortado el acceso a esa calle para que no haya males a que se puedan caer vecinos porque está en penumbra”. Una decisión con la que esperaban disuadir a la pareja y que abandonaran el chalé ya que de “momento facilidad de que se enganchen al alumbrado público no tienen ninguno”.

Además la propiedad ha tapiado el resto de viviendas para blindarlas y evitar que se ocupen. De hecho, esta misma semana, según nos han confirmado desde el Ayuntamiento, se ha intentado ocupar otra de las viviendas junto a la única ocupada. La teniente alcalde ha visto como “ rompieron otras ventanas de los aldeaños, retiraron la tapia pero ya se ha vuelto a colocar en esas zonas que habían roto para que no puedan acceder”

Por su parte la Sareb ha denunciado ante los tribunales la ocupación de la vivienda. Cristina Expósito ha explicado en COPE que se ha tratado de contactar con los ocupantes de la vivienda, pero no ha habido suerte. Nos ha contado que los han echado de otro de otro lado "ha sido un levantamiento de otro de otra vivienda ocupada y bueno pues han decidido encontrar aquí en Cigales una nueva para ocupar que tengamos constancia nosotros desde principios de esta semana”

La mayor preocupación ahora por parte de los vecinos es que esta zona no se convierta en un foco masivo de okupación y conseguir desalojar a estas dos personas que han puesto en alerta a Cigales, aunque nada se puede hacer hasta que venga ratificado por la autoridad judicial.