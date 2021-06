Un parlamentario del PSOE llama "payaso" a otro del PP durante un debate en las Cortes de Castilla y León

"Payaso". Así se ha referido José Francisco Martín, parlamentario del PSOE, a Raúl de la Hoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, durante la sesión plenaria de este miércoles en las Cortes de Castilla y León.

No es la primera polémica que protagoniza Martín, secretario primero de la Mesa del Parlamento autonómico. "No hay nada más tonto que un obrero de derechas", espetó ante el Pleno de las Cortes en noviembre del pasado año.

Un micrófono indiscreto ha captado el momento en que el procurador 'socialista' se dirigía en estos términos al procurador 'popular'. De la Hoz estaba en el uso de la palabra, defendiendo una Proposición No de Ley instando al Gobierno de España a devolver el IVA adeudado al Gobierno autonómico, cuando al escuchar las palabras de Martín se ha dirigido a él y ha interrumpido el debate.

"Por favor", le ha requerido De la Hoz a Martín. "No puedo admitir que un miembro de la Mesa me llame payaso", ha proseguido. "Si usted no tiene la capacidad o la mesura suficiente para mantenerse callado, abandone su puesto", le ha sugerido. "Váyase allí", le ha espetado De la Hoz señalando a la bancada 'socialista'. "Y grite con sus compañeros", ha rematado el portavoz del PP en el Parlamento autonómico.

El vicepresidente primero de las Cortes, Francisco Vázquez, ha tratado de reconducir el debate apremiando a su compañero del PP a "ir acabando".

El Parlamento autonómico encadena varios meses de debates broncos, con unas relaciones cada vez más enquistadas entre los partidos al frente de la Junta de Castilla y León, Partido Popular y Ciudadanos, y el principal partido de la oposición, el PSOE. "Todos los plenos igual", se escuchaba decir a otro parlamentario desde su escaño.