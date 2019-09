La oposición municipal y los vecinos rechazan la subida del IBI

Habrá revisión del catastro después de más de dos décadas sin tocar, y habrá revisión al alza del IBI en Valladolid. Ya hay cálculos, el Ayuntamiento prevé ingresar dos millones de euros por este tributo que permanecía congelado desde hace diez años.

A la oposición no le convence. La ex consejera de Hacienda, y presidenta del GMPP, Pilar del Olmo, cree que es inoportuno esta decisión dado que el Ayuntamiento no gasta todo lo que ingresa. “No tiene ningún sentido, solo va a rascar el bolsillo del ciudadano. No se gasta todo a lo largo del año”, ha señalado la portavoz popular.

El portavoz de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, está a favor de revisar el catastro, pero con una revisión de tasas que se encuentran en el tramo más alto, como es el caso del impuesto de vehículos. “Estamos a favor de la revisión del catastro, pero no de que haya, necesariamente, sólo una repercusión impositiva al alza sobre los vecinos de Valladolid. Se puede aliviar el efecto de la revisión del IBI con otros impuestos”, ha sentenciado.

Vox también rechaza esta subida que interpreta como una subida encubierta de otros tributos. Javier García ha indicado a COPE que es una subida “encubierta” de impuestos que “va a penalizar a los vecinos del centro”, algo que repercutirá en la salida de vecinos de la capital.

El primer edil ha explicado las razones de esta subida de impuestos en su segunda legisaltura. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, no entiende que se le tilde de ir a contracorriente, ya que los que ahora bajan impuestos piden a su vez al Estado más recursos. En el caso concreto de Valladolid, el consistorio ha dejado de ingresar 40 millones de euros como consecuencia de la reducción de la tasa de basuras en los últimos cuatro años. Y por ello, el alcalde cree que hay que ir actualizando valores, ya que las necesidades de la ciudad crecen.