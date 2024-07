Un MENA en Valladolid, 15 años después: “El que lo sigue, lo consigue”

Más de 200.000 inmigrantes regulados son los que viven en nuestra comunidad, un 5,3% más que en 2022. A esta cifra se les va a sumar los 44 menores no acompañados que van a llegar a Castilla y León durante esta semana y la que viene. Moussa fue uno de ellos hace 15 años. Él llegó a España en patera, lo hizo desde Mali. Quería estudiar en la universidad, pero no le concedieron una beca para hacerlo. Debido a esta situación, decidió abandonar su país para buscarse la vida en otra parte del mundo. No quería hacerlo, pero Moussa se vio obligado.

Llegó a nuestro país, a Tarifa, en patera. Cogió un autobús a las 5 de la mañana para llegar al norte de Mali. De ahí, siguió hasta Argelia, donde se pasó meses trabajando para poder pagar los costes del viaje. Luego llegó a Marruecos, lugar donde zarpó la patera que le trajo a España. “Ha costado pero bueno, el que lo sigue, lo consigue. La vida es así, se queda ahí y no sabe dónde acaba y a veces sale bien. Yo la verdad agradezco todo el apoyo que he tenido este tiempo”, nos ha contado Moussa en Herrera en COPE.

Tiempo después llegó a Valladolid, pero lo hizo sin ningún tipo de documentación. Después de demostrar que era un menor inmigrante no acompañado, Accem le ayudó durante 9 meses hasta que fue trasladado al centro de menores José Montero en la barrio de La Rondilla. “Teníamos cara de niños, nos preguntaron nuestra edad y al no llevar ningún documento encima era dificil comprobarlo. Nos mandaron hacer otra prueba que detectaron que tenía 17 años”, explica.

Ahora, más de una década después, Moussa ha podido formar una familia en nuestra ciudad y ha conseguido trabajo en Accem. Se siente agradecido por todo el apoyo que ha recibido durante este tiempo.

La ayuda de Accem para integrar a los MENAS

Accem es la ONG que también se va a encargar de los 44 menores migrantes no acompañados que van a llegar a nuestra comunidad. ¿Cómo les van a apoyar? Nada más llegar, les van a hacer pruebas sanitarias además de enseñarles el idioma e integrarles en el sistema educativo de la comunidad. “Estos niños que van a llegar, van a formar parte de un grupo, de un perfil similar al suyo, que se sientan como un hogar”, ha contado Dani Duque, responsable de ACCEM en Castilla y León, en Mediodía COPE.

Muchos de estos menores, una vez que cumplen la mayoría de edad, abandonan los centros que los acogen porque ya están integrados en la sociedad. Cuando ya empiezan a trabajar pueden independizarse y vivir de manera autónoma. “Cuando cumplen la mayoría de edad se les prrorogan las actuaciones por un año o pasan a un recurso de autonomía en el que ya ellos funcionan de manera autónoma con sus trabajos y se pueden indepedizar y vivir de manera autónoma”, explica Duque.

Desde Accem reclaman una mayor inversión para el cuidado de estos menores no acompañados. Una inversión “asumible”. Señalan que tiene que cumplirse la normativa internacional de protección al menor. También indican que nuestra comunidad está más que preparada para asumir todos los costes.