Mayorga (Valladolid): centro del Año Jubilar Diocesano de la Santidad

La Archidiócesis de Valladolid ha anunciado la celebración de un Año Jubilar de la Santidad durante 2026 para conmemorar el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. La iniciativa, impulsada desde la parroquia y el ayuntamiento de Mayorga, localidad natal del santo, ha sido concedida por la Santa Sede y busca revitalizar la fe y poner el foco en la comarca de Tierra de Campos, una de las zonas más despobladas de la diócesis.

Un jubileo que une continentes

Este año santo establece un hermanamiento con la diócesis de Chiclayo en Perú, lugar donde murió el santo y de la que fue obispo el actual papa León XIV. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha destacado esta "estupenda y singular coincidencia" que une a la diócesis castellana con la peruana, donde Santo Toribio desarrolló una "extensísima labor apostólica pastoral".

Argüello ha subrayado dos matices de la acción del santo: "vivir la misión apostólica como una itinerancia" y la organización de una iglesia naciente. Los cronistas recogen que recorrió 40.000 kilómetros a pie, a caballo o en barca para anunciar el evangelio y celebrar los sacramentos. Esta celebración se enmarca en el camino hacia el gran acontecimiento jubilar de 2033, cuando se conmemorarán los 2000 años de la muerte y resurrección de Jesucristo.

Un año de fe, cultura y peregrinación

El Año Jubilar comenzará el sábado 3 de enero de 2026 y concluirá el 10 de diciembre del mismo año. El templo jubilar será la casa natal de Santo Toribio en Mayorga, convertida en ermita. El párroco, Jesús Manuel Nieto, ha detallado que se ha preparado un extenso programa de actividades con un enfoque temático mensual, que abarcará desde la atención a los mayores en febrero hasta la cultura y el arte en verano, pasando por la caridad y la historia.

Todos los sábados del año han sido designados como el Día del Peregrino, con una eucaristía especial a las 18:00 horas en la ermita para acoger a los visitantes. El alcalde de Mayorga ha expresado que será un año "muy especial" para los vecinos, ya que, según sus palabras, "todos tenemos en nuestra casa somos de mamá y de papá, pero también somos de Santo Toribio". El programa también contempla que, por primera vez, la imagen y las reliquias del santo salgan del municipio para ser trasladadas a Valladolid.

Mayorga y Tierra de Campos, corazón del jubileo

Una de las decisiones más destacadas es la de situar el "corazón de este año santo en Mayorga", extendiéndolo a toda la comarca de Tierra de Campos, la "realidad más despoblada de nuestra diócesis". Con este gesto, según el arzobispo, se busca que los grandes acontecimientos diocesanos, habitualmente centrados en la capital, se desplacen para dar un "impulso especial" a estas zonas rurales.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial de Valladolid y la Junta de Castilla y León para poder llevar a cabo las actividades programadas. Además, el arzobispo ha confirmado que informó personalmente al Papa sobre la iniciativa, quien recordó conocer Mayorga. Aunque no hay confirmación de una visita papal, Argüello señaló que "puede ser una buena ocasión para una peregrinación a Roma por parte de la parroquia de Mayorga".