Más históricos del PSOE de Castilla y León contra la amnistía: “Inconstitucional e inaceptable”

La amnistía no gusta ni a propios ni ajenos. Siguen multiplicándose las voces internas en el PSOE en contra de una ley que generará desequilibrios entre los territorios. Una de esas voces críticas es la del histórico socialista Jesús Quijano, jurista de formación, ex secretario regional del PSOE en Castilla y León. Para Quijano, que mantiene la militancia en las filas socialistas, su partido está en una fuerte contradicción que no se puede sostener en el tiempo con el simple argumento que de que es bueno para Cataluña. “Si consideras que es inconstitucional, el cambio de una coyuntura política no lo hace constitucional. No sé si es suficiente la argumentación de que servirá para restaurar la convivencia en Cataluña”, ha apostillado.

Considera prematuro llevar a los tribunales el contenido de ley que aún no se ha materializado. No augura éxito ni lo que se va a recurrir es una voluntad política. Una vez que se convierta en ley, podrá actuar el Tribunal Constitucional. “Los acuerdos políticos no se recurren ante los tribunales hasta que no se convierten en Ley”, explica.

Abandona la militancia tras 40 años en el PSOE

Zenón Jiménez Ridruejo ha sido militante socialista durante las últimas cuatro décadas, en plenas negociaciones sobre la amnistía ha decidido darse de baja tras mucha meditación. Considera que es inaceptable, que no se está respetando la voluntad del electorado. Recuerda como el propio Sánchez se manifestó contrario a la amnistía, una concesión que hoy le permitirá seguir siendo presidente del gobierno. “El electorado habló sobre loq ue propusimos y no se puede modificar de una forma copernicana la propuesta que se hizo. Lo razonable es que yo, para poder criticar me vaya del Partido”.

Si, yo. Tanta, que ayer me di de baja en una militancia de casi 40 años. https://t.co/pXErj4YPGy — Zenon Ridruejo (@AyusoZenon) October 31, 2023

Zenón explica que una amnistía sin contrapartidas roza lo inaceptable. Por principios, por sensibilidad democrática abandona la militancia consciente de que no es el Partido que le representa hoy, a pesar de mantener intactos sus ideales. “Si fuera un tema de ceder ferrocarril, no toca los principios, pero una amnistía sin contrapartida, no se puede aceptar”.