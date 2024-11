Luis Jaramillo recoge en Valladolid el Premio de Periodismo Francisco de Cossío a la trayectoria profesional: "Para todos los que me han acompañado, de los que he aprendido"

Luis Jaramillo, periodista zamorano y director de COPE Castilla y León hasta el mes de julio de este año, ha recogido el Premio de Periodismo 'Francisco de Cossío' a la trayectoria profesional que le ha otorgado el jurado de esta edición número 38 en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. Un premio que asegura el periodista en su discurso “tiene un valor muy especial” porque lo otorgan los compañeros de profesión.

En su discurso ha hecho un repaso por trayectoria como periodista en el que ha tenido ocasión de colaborar en otros medios y soportes aunque se queda con la radio. La que siempre ha estado en su vida. “Desde que aquel niño zamorano a finales de la década de los sesenta descubrió que, pinchando una simple piedra de galena podía escuchar una emisora de Onda Media”. Ahí empezó su pasión “por los aparatos”.

Recuerda que le pidió a su padre hacer Telecomunicaciones pero eso suponía un esfuerzo para la familia porque era tres hermanos e irían a la Universidad al mismo tiempo. Así que Luis, eligió medicina en Salamanca porque su abuelo fue médico y porque “tal vez el mayor deseo de mi padre era tener un hijo médico”.

Era tanta su pasión por las ondas que los fines de semana y vacaciones se las pasaba en la radio. Su vinculación con la emisora empezó echando una mano con la Semana Santa. Y llegó el momento de COPE Valladolid donde puso en marcha la primera tertulia política regional. Tras una etapa en Burgos, volvió en 1996 volvió a Valladolid, para para dirigir la emisora. “Es el premio de todos y para todos los que me han acompañado, de los que he aprendido, con los que he trabajado y disfrutado. Uno vive su vida, pero uno son las personas que le rodean”.

Agradecimientos

A lo largo de su discurso ha mencionado a cada una de las personas que han formado parte de estas más de cuatro décadas en el entorno profesional. Muchos que ahora reconoce son amigos también compañeros de otros medios “porque en la radio puede haber rivalidad, pero os aseguro que también hay amistad y siempre que hemos podido nos hemos ayudado”.

Su jubilación llega en un momento en el que pronto, el que fuera director de esta casa, será abuelo y para ella, para su hija también ha tenido palabras de cariño. De la que dice, a pesar de que se perdió buena parte de su infancia por al distancia y las exigencias del trabajo, hay que sacar tiempo para estar con ellos. “Aunque la vocación exija mucho, tenemos que ser capaces de conciliar y dar tiempo a los queremos”.

Trayectoria profesional de Luis Jaramillo

Periodista y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca. Su actividad en la radio siempre ha estado ligada a la Cadena COPE. Comenzó como colaborador en Zamora en 1972. Compatibilizó sus estudios de medina en Salamanca con sus colaboraciones en COPE Zamora.

En 1984 entró a formar parte de la plantilla de COPE Valladolid, donde se le encomendó la tarea de organizar los espacios informativos del circuito regional. En 1985 puso en marcha la primera tertulia política de Castilla y León; en 1997 fue nombrado director de COPE Burgos y dos años más tarde, director de Valladolid y de COPE Castilla y León, cargo que ha ejercido hasta la actualidad.

A su cargo ha estado la ampliación del circuito de emisoras en la Comunidad y la implantación de la cadena en todas las provincias. Desde 2013 simultáneamente las direcciones provinciales de Cope en Valladolid y Palencia y en 2022 asume la dirección de Segovia.

Ha sido corresponsal en EFE, del desaparecido diario Ya y de AB, participando en el nacimiento de la delegación de este periódico en Castilla y León y donde actualmente es columnista además de colaborador habitual de tertulias políticas en La 7 de Castilla y León Televisión

Es miembro de la Asociación de la Prensa desde enero de 1988 y del Colegio de Periodistas desde su creación. Es premio de las Asociaciones de Sarmiento de Valladolid