Los vallisoletanos responden a la llamada de la vacunación

Cientos de vallisoletanos han pasado hoy por el Centro Cultural Miguel Delibes para recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Ha comenzado en la capital la vacunación a la población general, y lo ha hecho con los nacidos en el año 1956. Se hace de manera “escalonada”, según mes de nacimiento. Por ejemplo, hoy lunes los nacidos entre enero y marzo, mañana martes entre abril y junio, el miércoles entre julio y septiembre y el jueves entre octubre y diciembre.

La convocatoria, no es a través del Centro de Salud, aún así, han sido muchos los que han acudido a la cita. “Bien, no se nota nada. Te hacen esperar un cuarto de hora por si acaso te da cualquier tipo de reacción” decía una de las primeras vacunadas. “Un poco asustada” o “vengo cagada, perp tengo miedo a todo, hasta la de la gripe”, son algunos de los comentarios que se escuchaban a las puertas del Centro Cultural convertido en centro de vacunación estos días. “Nervios” pero con la convicción de que la vacuna es el mejor arma para frenar la expansión de la pandemia. “Hay que ponérsela. Hay que venir. Sin ningún problema” eran otros de los comentarios que se hacían en la larga cola de entrada al Delibes.

La convocatoria en esta ocasión no se ha hecho a través del centro de salud para agilizar el ritmo de vacunación. Si no se puede acudir al llamamiento no se queda excluido del proceso. A las personas consideradas “de riesgo” sí las llamarán de su hospital de referencia. El objetivo es incrementar el ritmo a medida que vayan llegando vacunas.

En definitiva, hay que acudir el día y hora que se convoca dependiendo de la fecha de nacimiento y presentando la tarjeta sanitaria y el DNI.

El próximo día 12 de abril comenzará en Valladolid la vacunación de la población entre los 65 y los 79 años, una vez finalizad el grupo de mayores de 80 años y comenzando por los de mayor edad.