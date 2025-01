La jueza del caso Esther López decidirá si mantiene las medidas cautelares a Óscar o decreta prisión

La jueza del caso Esther López decidirá en las próximas 72 horas si manda o no a prisión a Óscar

Nueva vista en la Audiencia de Valladolid sobre el caso de Esther López. La cita de este viernes llega después de la petición de la hermana y los padres de la joven desaparecida en Traspinedo para que el principal investigado entrara en prisión. Esto supondría un cambio en la situación judicial de Óscar que desde diciembre del 2023 tiene aplicadas medidas cautelares: Comparecencia todos los lunes y tiene prohibido salir del país. La jueza tomará una decisión: Si mantiene las medidas cautelares o el ingreso en prisión del imputado. Inés López, cree que es "surrealista" que la ley no contemple el dolor de la familia durante todo este tiempo.

“Ahora su panorama es muy distinto, es muy diferente y su futuro más próximo es muy negro, entonces sería si es que no lo que no sé ni cómo nos ha tocado pedirlo a nosotros”, argumenta la hermana de Esther López.

El plazo de las 72 horas, según ha explicado el abogado de la familia, Guillermo Ruiz Blay, ese plazo se debe a la carga de trabajo que tiene la jueza que acaba de tomar posesión. Además, Blay, justifica la petición de prisión para Óscar porque dice ha mentido en todo el proceso y no se puede tener la confianza de que va a cumplir.

“Porque todo lo que ha hecho durante la causa ha sido mentir y ha sido agravar el dolor de la familia. No ha sido una comparecencia sencilla precisamente por eso, la jueza venía perfectamente instruida y muy bien. No ha sido cómodo, Óscar no ha hablado pero por primera vez y de ahí el motivo por el que pedíamos esta este ingreso en prisión provisional, por primera vez se enfrenta a una petición de pena grave por primera vez sabe que le vamos a pedir una pena de asesinato”, argumenta Ruiz Blay.

La Fiscalía ve suficientes las cautelares dictadas en su momento contra el imputado por la muerte de Esther López y la abogada del principal investigado, Ana María Ruiz, no entiende la urgencia de esta vista y cree que no tienen ningún sentido porque Óscar siempre ha cumplido.

“Se ha pedido el cambio a una medida de prisión provisional con el argumento parece ser de riesgo de fuga, ahora después de tres años de instrucción. Desde nuestro punto de vista ningún sentido. Fiscalía ha dicho que no existe ninguna razón para modificar lo que ya tenemos, Óscar ha cumplido fielmente sus obligaciones de comparecer todos los lunes, tiene el pasaporte retirado. No tiene ninguna intención de no acudir si es que hay un juicio”, argumentaba la defensa del principal investigado.