Joaquín Díaz, hijo predilecto de Valladolid: “Quiero transmitir mi reconocimiento a una ciudad que me ha adoptado”

Hoy se ha vivido momento muy especial en nuestra ciudad, el Ayuntamiento ha nombrado un nuevo hijo predilecto. Se trata de Joaquín Díaz el musicólogo que ha dedicado una vida entera a la investigación, difusión y preservación del patrimonio musical y etnográfico de Castilla y León, desde su labor pionera en la recopilación de las canciones populares hasta el trabajo como editor productor y divulgador. Sin duda toda una trayectoria que ha dejado una huella imborrable en nuestra cultura y que gracias a su pasión y dedicación ha permitido que generaciones y generaciones conozcan y valoren la riqueza de nuestras tradiciones orales.

Motivos más que suficientes para ser nombrado hijo predilecto de una ciudad que lo acogió con tan solo 4 años. Como nos ha explicado en Herrera en COPE “me siento muy bien, sinceramente es un premio claro es de esos días que no se olvidan porque además son solo una vez en la vida... en esto pues ya con tantos años pues la verdad es que se agradece muchísimo”. Se siente de la ciudad, aquí ha desarrollado toda su carrera “en Valladolid he desarrollado durante muchos años pues una actividad bastante intensa dedicada en la mayor parte de las ocasiones a Valladolid, a su ciudad y a su provincia”.

La pasión por la música empezó desde muy temprano, “en primer lugar una persona que se ocupaba de mí, una señora de Padornelo que me enseñó las primeras canciones y luego lógicamente pues también mis padres hicieron un poco de transmisores de lo que ellos mismos habían recibido y finalmente pues en el colegio tengo que confesar que que muchas de las canciones que aprendí eran canciones que cantábamos en una escolanía”.

Unos inicios que le marcaron el paso firme y decidido para llevar a cabo su intensa labor que ahora espera que no se pierda ya que dice el mayor desafío con el que se ha encontrado a lo largo de los años y ahora también es el de convencer a la gente joven para que no pierda el interés por las raíces “deben conservarlo en las partes que les parezca mejor o les parezca más interesante o más práctico para para su vida actual, para su formación, yo creo que el hacer un poco de caso de la gente mayor que siempre tiene cosas sabias que transmitirnos ese siempre ha sido el desafío, que la gente mayor se sintiera arropada un poco por los más jóvenes y que los más jóvenes se sintieran seguros porque hay una base antigua y muy digna”.

Una situación que no ha mejorado “ la gente prefería mirar al futuro aunque fuera más incierto pero la mirada al pasado siempre ha estado en manos de pocas personas ... diez personas de cada cien se preocupaba un poco de eso que le podían haber transmitido sus padres o los demás pues, los demás vivían un poco más inconscientes y pensaban que ellos tenían la vida por delante y el futuro y demás y se entusiasmaba pero pero no con ese equilibrio que hay que tener entre la tradición y y lo nuevo”.

Ese recorrido es el que ha hecho esta mañana, un paseo “ por mi vida y por las cosas de Valladolid que me han gustado más, entre ellas el campo grande, que para mí es un lugar mágico, entonces pues voy a comunicar algunas de esas cosas que no he confesado nunca sobre el campo grande todas buenas por supuesto, ninguna mala, y yo creo que con eso pues me conformaré porque lo que lo que quiero es transmitir mi reconocimiento a una ciudad que me ha adoptado y que encima me nombra predilecto, eso es un lujo y una gloria que quiero justificar en cierto modo”.

Ahora en este momento de grandes reconocimientos y homenajes Joaquín quiere ser un paseante: “he sido un caminante, observador y y ahora me estoy haciendo con la edad un paseante como como era Miguel Delibes... voy a decir un curioso pertinente. Yo procuró buscar las cosas que me llama la atención de la ciudad y también las incorporo a mi bagaje”.