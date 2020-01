Isabel García Tejerina, en COPE: "No me voy para siempre"

La ex ministra vallisoletana Isabel García Tejerina anunciaba ayer ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular su decisión de abandonar la actividad política para reincorporarse a la empresa privada. Esto implica que hace a un lado su responsabilidad como vicesecretaria sectorial en la Dirección Nacional de los 'populares' y deja su escaño en el Congreso de los Diputados, que ocupará Gabriel Elorriaga.

El anuncio no ha pillado por sorpresa al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Y era un secreto a voces entre entre las filas 'populares'. La decisión estaba tomada desde el momento en que prosperó la moción de censura a Mariano Rajoy. Sin embargo, según ha relatado a COPE la propia García Tejerina, las circunstancias "me hicieron pensar que, por lo menos, un tiempo más debía quedarme".

Esas circunstancias estuvieron marcadas por el proceso de elecciones primarias que inició el Partido Popular tras la dimisión de Mariano Rajoy como líder de los 'populares'. La ex ministra vallisoletana decidió participar en ese proceso. Primero, apoyando públicamente a María Dolores de Cospedal. Y, cuando esta quedó fuera de la carrera por la Presidencia del Partido Popular, apoyando a Pablo Casado. "Él me pidió que me quedara", ha reconocido García Tejerina, quien reconsideró su decisión entendiendo que "podía ser un poquito útil a mi partido". Eso sí, haciendo saber a Casado que su presencia sería "por un tiempo limitado".

Después, su renuncia se fue postergando "por cómo han ido viniendo" los acontecimientos políticos. Esto es, la celebración de dos elecciones generales en un año.

La puerta, entornada

"A la política se viene a perder, no a ganar, y se viene por un período de tiempo sin vocación de permanencia". Con esa máxima, y "por coherencia conmigo misma", Isabel García Tejerina ha justificado a COPE su decisión de reincorporarse a la empresa privada.

Para la ex ministra vallisoletana es bueno "oxigenarse". "Hay muchas maneras de ayudar a España", ha advertido, al tiempo que ha lamentado que la experiencia laboral de algunos de los nuevos ministros del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos es "exactamente una página en blanco". Para García Tejerina "es bueno llegar a la política con un currículum cargado".

Isabel García Tejerina abre, así, una etapa profesional "distinta". Pero no cierra por completo la puerta a regresar a la actividad política "si algún día tengo otra cosa que ofrecer a España". Esta despedida, ha matizado, "no es para siempre".