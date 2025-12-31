COPE
Podcasts
Valladolid - Tordesillas - Íscar
Valladolid - Tordesillas - Íscar

Interior premia a los bomberos de la Diputación de Valladolid por su labor en la DANA

El Ministerio del Interior concede un distintivo honorífico a 29 efectivos por su trabajo de salvamento y rescate en las zonas más afectadas por la catástrofe de 2024

Imagen de los bomberos de Valladolid que participaron en el operativo de emergencia de la DANA en Valencia
00:00
Descargar
 

Interior reconoce la labor de los bomberos de Valladolid en la recuperación de Valencia tras la DANA

Laura Ríos

Valladolid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:43 min escucha

El Ministerio del Interior ha concedido un distintivo honorífico al Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil de la Diputación de Valladolid. Este galardón reconoce la labor individual de 29 efectivos de Bomberos de la institución provincial por su participación en las labores de salvamento y rescate durante la DANA de 2024.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento. En este sentido, Íscar ha destacado que el Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación “siempre está al servicio de los demás” y ha recordado que no es la primera vez que los efectivos colaboran “allí donde se les necesita”.

Siempre está al servicio de los demás”

Conrado Íscar 

Presidente de la Diputación de Valladolid 

Un despliegue clave en la catástrofe

Los bomberos de la Diputación colaboraron desde el primer momento con un amplio despliegue de medios materiales y humanos. Entre ellos se incluyó una unidad de drones/RPAS con tres pilotos, dos embarcaciones semirrígidas, un vehículo autobomba 4x4 (BRP), un furgón de transporte y un vehículo todoterreno.

Además, el equipo desplazó a la zona cero material de rescate acuático, de rescate técnico en altura, un generador eléctrico y bombas de achique, entre otros recursos. Toda esta ayuda se puso a disposición del CECOPI para desarrollar las tareas que se consideraran oportunas en las áreas más afectadas por la DANA.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE VALLADOLID

COPE VALLADOLID

En Directo COPE MÁS VALLADOLID

COPE MÁS VALLADOLID

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking