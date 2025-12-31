Interior premia a los bomberos de la Diputación de Valladolid por su labor en la DANA
El Ministerio del Interior concede un distintivo honorífico a 29 efectivos por su trabajo de salvamento y rescate en las zonas más afectadas por la catástrofe de 2024
Valladolid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:43 min escucha
El Ministerio del Interior ha concedido un distintivo honorífico al Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil de la Diputación de Valladolid. Este galardón reconoce la labor individual de 29 efectivos de Bomberos de la institución provincial por su participación en las labores de salvamento y rescate durante la DANA de 2024.
El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento. En este sentido, Íscar ha destacado que el Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación “siempre está al servicio de los demás” y ha recordado que no es la primera vez que los efectivos colaboran “allí donde se les necesita”.
Siempre está al servicio de los demás”
Presidente de la Diputación de Valladolid
Un despliegue clave en la catástrofe
Los bomberos de la Diputación colaboraron desde el primer momento con un amplio despliegue de medios materiales y humanos. Entre ellos se incluyó una unidad de drones/RPAS con tres pilotos, dos embarcaciones semirrígidas, un vehículo autobomba 4x4 (BRP), un furgón de transporte y un vehículo todoterreno.
Además, el equipo desplazó a la zona cero material de rescate acuático, de rescate técnico en altura, un generador eléctrico y bombas de achique, entre otros recursos. Toda esta ayuda se puso a disposición del CECOPI para desarrollar las tareas que se consideraran oportunas en las áreas más afectadas por la DANA.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.