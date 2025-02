Óscar, bombero en Valladolid desplazado a las localidades afectadas por la DANA: “Fue más un tsunami casi que una riada”

Policías, bomberos y los trabajadores de Aquavall han recibido este martes un homenaje en el Ayuntamiento de Valladolid por su labor en los municipios en la Comunidad Valenciana afectados por la DANA. Más de 130 efectivos municipales se desplazaron. Entre ellos, Óscar, al llegar se pusieron a disposición del alcalde para dar prioridad a lo que “fuera más necesario”. Lo primero fue achicar garajes y también empezaron a despejar las calles porque era “prioritario” dar paso a los vehículos de emergencias y al personal.

No se imaginaba la magnitud de la catástrofe, nos contaba Óscar. “Una riada has visto muchas, has oído muchas, pero no te imaginas la magnitud. Esta fue más un tsunami casi que una riada fue algo impresionante”, argumenta.

Fernando Llorente, trabajador de Aquavall, nos ha contado que la labor del equipo en las localidades afectadas por la DANA

Quienes no dudaron en ofrecerse voluntarios para ayudar, fueron los trabajadores de Aquavall. Desde el primer momento ofrecieron su ayuda y sus medios. Fernando Llorente, trabajador de Aquavall, nos ha contado que la labor del equipo fue desatrancar y desatascar con el camión. “Con mucha presión la manguera va entrando por los colectores. Lo vuelve a traer hacia el pozo y lo succiona y los lodos los metes en el camión”, explicaba Llorente a COPE

Una labor de saneamiento para que no hubiera infecciones porque con el lodo era peligroso y “todo un desastre”. Nos explica Fernando cómo reaccionaros los vecinos al verlos. “Nos ven allí llegar con un camión grande lleno de luces se quedan mirando, de dónde sois pues mira somos de Valladolid que venimos de voluntarios, venimos a echar una mano la gente super agradecida abrazos, cariño”, argumenta.

El alcalde de Valladolid ha reconocido la labor de los servicios municipales en las localidades afectadas por la DANA

Todos ellos han recibido un reconocimiento en el Salón de recepciones del Ayuntamiento donde también han participado por videoconferencia alcaldes y concejales de los municipios afectados por la DANA. Han mostrado su agradecimiento. El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha puesto en valor la solidaridad y la profesionalidad de los más de 100 efectivos municipales que acudieron. “No os vamos a dejar. Vamos a continuar en aquello que nos podáis demandar y nosotros podamos ayudaros porque creo que el compromiso, la solidaridad... aparte de hacernos a todos mejores personas y mejores ciudadanos nos hace mejores españoles”, reconocía el alcalde.