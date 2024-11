¿Cómo impacta la demografía en el mercado laboral de Castilla y León?: “Son mercados de trabajo dinámicos”

La población activa mayor de 55 años, aquellos que están ocupados o buscando trabajo, ha superado, por primera vez, los 5 millones de personas. Estas cifras son consecuencia del envejecimiento de la población, que tiene su impacto en una fuerza laboral cuya media de edad es cada vez mayor, por lo que los mayores de 55 años en edad de trabajar tienen un peso creciente y suponen ya el 20,8% de la población activa, frente al 13,6% de hace una década y el 10% de hace veinte años. Ángel Martín Román es profesor titular de análisis económico de la Universidad de Valladolid. Explica en Herrera en COPE que no es un factor negativo, de hecho se ha demostrado que esa experiencia se adquiere a partir de los 55 años.

¿Está envejeciendo el mercado laboral? En enero de 2024, Castilla y León contaba con aproximadamente 192.500 habitantes con edades comprendidas entre los 55 y los 59 años, grupo etario con más habitantes.

Jóvenes ante el mercado laboral

Castilla y León, una de las cuatro comunidades donde el paro juvenil repuntó en 2023. La tasa de desempleados en la región se redujo en el último año hasta el 9,58% mientras que aumentó hasta el 27% en los menores de 25 años. No obstante, el análisis realizado que una mayor tasa de actividad de la población de más edad no afecta a la incorporación de los más jóvenes. “Los mayores no obstaculizan la entrada de los más jóvenes. Son mercados de trabajo dinámicos”, ha señalado Martín Román.

El reto de la población inmigrante

Castilla y León lidera el crecimiento de trabajadores migrantes de fuera de la Unión Europea. Es la comunidad que más crece de España con un 20,28% respecto al año anterior y se mantiene entre las primeras de la década en la acogida de trabajadores extranjeros.

La asociación de autónomos UPTA Castilla y León calcula que en los próximos 5 años harán falta 4.100 autónomos extranjeros más en la región. Pero, ¿es la tabla de salvación? Lo explica el profesor Martín Román, siempre que exista una buena regulación. “Atraer gente que quiera trabajar con un cierto nivel educativo, cubriendo huevos, es muy importante. Puede ser una tabla de salvación si se gestiona bien”, ha reflexionado.