La hermana de Esther López, tras quedar en libertad el único investigado: "tenemos miedo"

El pasado viernes se vivió una mañana intensa a las puertas del Juzgado de Instrucción n º5 de Valladolid. El principal sospechoso de la muerte de Esther López declaró durante una hora de manera tranquilo y sosegado, dejandolo la jueza en libertad con medias cautelares. Una situación que la familia de Esther no entiende. Inés López la hermana de Esther ha estado en Herrera en Cope Valladolid y nos ha explicado que “están exhaustos, dolidos y decepcionados”. Dice que es intolerable lo que ha pasado, “teníamos ganas de justicia y esperábamos que esa justicia llegara el viernes”.

No entienden como Oscar sigue en libertad tras haber sido capaz de hacer todo lo que presuntamente le hizo a su hermana según el informe de 400 hojas de la OCU. “Solo está alargando nuestra agonía, no tiene otra forma para que siga pasando el tiempo y que este donde no tiene que estar, en la calle”. Creen que el informe no tiene flecos sueltos, tiene pruebas científicas y no desmentirlo”.





Inés cree que ellos ya han demostrado que esta persona es culpable, “incluso la juez el viernes dijo que había pruebas suficientes para demostrar que Óscar es el culpable de terminar con la vida de mi hermana. Queda totalmente claro que es un asesinato con alevosía”. Piensan que Oscar tiene un horizonte muy complicado “ le esperan más de 20 años de cárcel y lo sabe. No entendido como no se le pone otro tipo de medidas cautelares”. Su puesta en libertad de nuevo ha caído como un jarro de agua fría para la familia que no solo por estar viviendo una pesadilla que no termina sino porque la propia Inés nos ha confesado que “ tenemos miedo. Es irrisorio que tenga que ir a firmar los lunes, porque puede irse después toda la semana. Después de lo que nos han demostrado que puede hacer tenemos miedo, yo con 34 años y un bebé llevo encerrada desde el viernes”.

La defensa ahora esta trabajando en un informe con más de 10 departamentos trabajando en ello para contradecir el presentado por la OCU “no tiene otra opción a lo que aferrarse más que desmentir a la guardia civil” ha dicho Inés.