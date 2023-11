La hermana de Esther López tras el informe final de la Guardia Civil: “Es durísimo leer esto"

El informe final de la Guardia Civil ha arrojado luz ante el caso de Esther López, la vecina de Traspinedo que desapareció el pasado 13 de enero del 2022 y que fue hallada sin vida 23 días después en una cuneta. Con la información recogida a través del análisis del teléfono del principal sospechoso, del bluetooth del coche o de la tarjeta del vehículo, el cuerpo de la benemérita ha concluido que Esther no había sido atropellada en el lugar que apareció si no que alguien la traslado hasta allí. En líneas generales el informe explica que lo que sucedió aquella noche es que a Esther se la dejo morir por hipotermia ya que no falleció tras el suceso vial.

Una detallada información que según nos ha contado la hermana de Esther, Inés López en Mediodía COPE Valladolid“ha sido como un tsunami que viene y te vuelve a golpear cuando estas intentado reconstruirte, cuando crees que no puede ser peor, es mucho peor lo que le ha hecho a mi hermana”. Entiende que para la sociedad conocer todos estos datos ha sido en cierta medida tranquilizador por responder a muchas cuestiones que estaban en el aire pero “para nosotros es durísimo leer esto, no esta espera es todavía peor”. Inés cree que lo que hasta ahora eran hipótesis “con esta información ya no se puede poner nada bajo duda”.

La familia agradece toda la labor y el esfuerzo que saben han llevado a cabo todas las fuerzas y cuerpos de seguridad “nos han tratado y han tratado el caso de una manera impecable, se ha entregado en cuerpo y alma, cuando pensábamos que no se podía hacer más lo han conseguido y es admirable”. Aún a día de hoy siguen recibiendo ánimos venidos de toda la geografía española y por ello Ines no ha confesado que se siente “muy arropados desde todos lo puntos de España, nos llegan ánimos diariamente y eso es un aliciente para poder seguir y aguantar todo lo que viene”.



El próximo día 15 de diciembre el Juzgado de Institución 5 de Valladolid acogerá la declaración del principal sospechoso, un tiempo de espera que les está matando nos ha dicho Inés, ya que no entienden que “con todo lo que se tiene encima de la mesa, esta persona puede hacer lo que sea y prepararse lo que sea en este tiempo y seguir en libertad cuando no se lo merece”. “Lo que esperamos es que esa persona no vuelva a su casa ni a la calle, que salga en el furgón tras la declaración y vaya a prisión provisional, porque lo que el informe demuestra es que ha utilizado el coche para asesinar a mi hermana y los asesinos tienen que estar en la cárcel, no en la calle conviniendo con nadie”

El proceso aún es largo, pero lo que espera la familia es que este informe final acelere la celebración del juicio ya que aunque eso lo determina “la agenda judicial, estamos hablando de un asesinato y creo que tiene que acelerarse al máximo por que lo asesinos están entre la sociedad”.