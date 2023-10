Estos son los requisitos que debe cumplir un restaurante para conseguir una Estrella Michelín

En gastronomía conseguir una Estrella Michelín es uno de los objetivos y sueños de muchos cocineros de nuestra comunidad. A día de hoy son 18 los restaurantes en Castilla y Léon que lucen con orgullo esta distinción. Pero ¿cómo se consigue y cómo se mantiene una Estrella Michelín?

11 años con Estrella

Pues eso lo sabe bien Miguel Ángel de la Cruz, cocinero de La Botica de Matapozuelos. Nos lo ha contado en Mediodía en COPE Valladolid. Lleva 11 años con este reconocimiento que consiguió sin buscarlo, pero con la firmeza de creer en el entorno natural, de buscar productores locales y hacer una cocina de cercanía. “Al final los cocineros no somos nada sin una gran despensa. En mi caso y también mi en el de mi padre, apostamos por productos locales y cercanos. Hago una cocina personal y en su día busqué productores de la zona, creando vínculos incluso de amistad con ellos que aún mantengo y con ello podemos mantener esta calidad que ellos también aportan y cuidan para traer a La Botica”.





Y es que La Guía hace un reconocimiento basado en unas líneas marcadas por ellos sobre lo que viven durante su visita tanto en la cocina con los platos como el trabajo en sala. Esos son los dos factores que analizan y que te hacen conseguir la tan deseada Estrella.

Una Estrella, una "responsabilidad"

Para Miguel Ángel este galardón “es una responsabilidad sobre todo de car al cliente, pero también es un espaldarazo a tu trabajo y tu esfuerzo”. Para ellos no cambió en nada la obtención de la Estrella. “El día a día sigue siendo el mismo, llevamos 22 años y el trabajo y el esfuerzo siguen siendo el mismo. No hemos trabajado exclusivamente para conseguirlo y perseguirlo, no se han hecho inversiones ni cambios en cocina, ha sido de una forma natural y al final la ilusión está ahí y lo seguimos manteniendo”.

Una Estrella Michelín no es para siempre, se hacen auditorías anuales que según Miguel Ángel “te hacen seguir creciendo y evolucionando en la misma línea, porque para mi lo importante es saber que uno mismo está haciendo bien su trabajo”.