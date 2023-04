Entre el 4,9% y el 8,8% de niños y adolescentes españoles están diagnosticados con TDAH. Los menores diagnosticados cuentan que a edad temprana, sobre todo antes de los 6 años, no son conscientes de esta diferencia y porque hasta esta edad no se les puede diagnosticar, como explican los especialistas.

“Hay unos síntomas cocleares que son los más característicos y los que determinan un diagnóstico. Son los que están vinculados a la inatención, a la impulsividad o a la hiperactividad. Luego hay otros síntomas que no están tan recogidos a nivel de criterio, pero que no por ello son menos importantes”, María Álvarez psicóloga dentro de la Asociación Vallisoletana de TDAH.

A cada paciente les afecta de una manera distinta. Claudia es una estudiante de 19 años y a ella le afecta a niveles de concentración “tanto para poder estudiar como para ir a clase y atender una hora seguida sino se toma la pastilla”. En su caso está medicada con un derivado de la anfetamina y otros principios activos y como ha confesado “crea dependencia quieras o no”.

Celia tiene 21 años y fue diagnosticada con déficit de atención en el instituto, pero, desde que tiene uso de razón, recuerda las dificultades para concentrase. “A la hora de estudiar, de centrarme en clase o mantener una conversación me distraigo muy rápido, no pienso en lo que tengo que pensar y se me va la cabeza”.

Desde los centros médicos trabajan con ellos mediante un equipo multidisciplinar que coordina todas las áreas posibles de acción. Y también con las familias a través de la Escuela de Padres que organiza cuatro sesiones de dos horas de duración para grupos máximos de diez familias. Y la Conserjería de Familia e Igualdad de Oportunidades facilita a las personas afectadas y a sus familiares apoyo como se completa en el ámbito de las competencias en materia de atención a las personas con discapacidad y atención a la dependencia.

Pero también distintas asociaciones trabajan en estos casos como es la Asociación Vallisoletana de TDAH que organiza distintas actividades de implicación tanto con los pacientes diagnosticados, escuelas, familias, etc.

En los centros educativos los orientadores tienen protocolos que seguir que les marca la Conserjería de Educación como es el seguimiento de los menores, adaptaciones de exámenes, contacto continúa con las familias, etc.

Pero los futuros maestros son importantes para continuar con la adaptación de estos menores diagnosticados con TDAH en las escuelas. Los estudiantes actuales de Magisterio, tanto infantil como primaria, tienen asignaturas orientadas a la educación especial como podría ser atención a la diversidad, psicología del desarrollo y psicología del aprendizaje en contextos educativos.

Como podemos ver la situación de los menores con TDAH ha evolucionado, pero aún queda un gran camino por recorrer. Todos somos iguales a pesar de nuestras diferencias.