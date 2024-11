Cómo emprender y florecer en el intento: “Te compensa”

Castilla y León cuenta con una tasa de emprendimiento reciente, iniciativas de menos de tres años, que se sitúa en el 5,3 por ciento, mientras que en el caso del emprendimiento consolidado, se eleva al 6,3. Son datos del informe GEM. Las empresas que se crean en Castilla y León tienen más posibilidades de éxito. Tener formación universitaria hace que tengan mayores posibilidades de éxito y menor riesgo de fracaso, ya que tienen mayor conocimiento y mayores habilidades a la hora de emprender.

Pero, ¿cuál es el perfil tipo del emprendedor? Tienen entre los 25 y los 54 años y están formados. Laura terminó sus estudios de Comercio y se encontró con la duda de qué hacer. Optó por el emprendimiento, pero para ello, antes, se formó. “Estaba un poco perdida cuando acabé la carrera y no sabía hacia dónde tirar. Y me animé, me formé y decidí emprender”.

Laura y Alicia a las puertas de su floristería con la que llevan tres meses en Valladolid

Lleva tres meses, junto con su socia Alicia, al frente de una floristería con personalidad: Color Pomelo, en pleno centro de Valladolid. Tienen presencia en redes sociales y se están especializando en ramos frescos y eventos como bodas. Esta emprendedora reciente dice que ya, en el primer trimestre, le compensa en todos los sentidos, incluso si mira atrás y ve las dificultades por las que ha pasado. “Muchos trámites y tienes que pagar por todo, pero cuando ves resultados y ves que la gente está contenta, te compensa”, ha reflexionado en Herrera en COPE.

¿Cuánto cuesta emprender y quiénes son más emprendedores?

En cuanto al capital necesario para emprender, el 64% de los nuevos negocios necesitó menos de 30.000 euros.

Por tramos de edad, los jóvenes 18 a 24 años poseen una intención emprendedora y un nivel de emprendimiento superior a la media nacional, con un 11% frente al 5%, lo que pone de manifiesto que una posible mejoría del emprendimiento a futuro.