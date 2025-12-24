Una discusión en plena calle en Valladolid termina con dos detenidos y una persecución a cinturonazos

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos hombres como presuntos autores de un delito de lesiones graves y otro de amenazas graves, respectivamente. Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado 20 de diciembre en el barrio de Delicias, tras una violenta pelea en la vía pública.

Los agentes, comisionados por la sala CIMAC 091, localizaron en la puerta de la comisaría a un hombre con una lesión sangrante en la boca y dificultades para vocalizar. Este manifestó que acababa de recibir un puñetazo e identificó sin dudas al agresor, que también se encontraba allí.

Dos versiones para un mismo conflicto

Según la víctima, el altercado se originó cuando ambos se cruzaron en la acera y se produjo un "empujón involuntario", tras lo cual el otro individuo le golpeó directamente en la boca.

El presunto autor, sin embargo, ofreció una versión diferente. Declaró que, al salir de su portal, el otro varón caminaba hacia él "dando patadas a una botella de cristal" y que una de ellas le alcanzó en la pierna, motivo por el que le recriminó su actitud.

Tras este reproche, se inició un intercambio verbal y un forcejeo en el que reconoció haberle propinado un puñetazo.

Persecución a cinturonazos

La situación escaló cuando el herido se quitó el cinturón y comenzó a perseguir al otro implicado, intentando agredirle repetidamente y llegando a golpear varios vehículos estacionados. Una testigo presencial confirmó a los agentes haber observado cómo "uno de los implicados golpeaba al otro con un cinturón".

Ante los hechos, la Policía Nacional detuvo al presunto autor del puñetazo por un delito de lesiones y al otro varón por un delito de amenazas. Ambos fueron atendidos en centros médicos y, tras finalizar el atestado, fueron puestos a disposición judicial, que decretó su libertad.