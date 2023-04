“Desolador” panorama del vacuno de leche en Castilla y León: en 14 meses, un 11% de explotaciones menos

En poco más de un año, en los últimos 14 meses, Castilla y León ha perdido un 11 por ciento de las explotaciones de vacuno de leche. Es la estimación que hace la Unión de Campesinos, que añade que en este periodo se ha perdido un 2,35 por ciento de la producción y un 7 por ciento de los ganaderos, que ha decidido abandonar. Para la organización agraria, estos datos son suficientes para que se enciendan las alarmas. Después del verano, advierten, el consumidor puede no encontrar leche en los lineales del supermercado.

“Nosotros tenemos estimaciones de que después del verano, cuando se acabe el ciclo de la primavera donde hay un aumento de la producción de las vacas. Después de verano seguramente no haya leche en los lineales porque no habrá producción ni en España ni en Europa que asuma estos costes”, dice David Alonso, ganadero.

David Alonso, es el responsable de vacuno de leche de UCCL. Coge el testigo de Adoración Martín. En los dos últimos años, los ganaderos de leche perdieron dinero por los costes de producción, y por ello, a finales de 2022 muchos profesionales se vieron abocados a sacrificar animales para pagar las facturas de la luz y de la alimentación de las vacas. Martín, por cierto, ha cerrado su explotación el año pasado.

“Que una granja de vacuno de leche que se cierra, no se vuelve a abrir. Y lo digo por la experiencia propia, que la mía se ha cerrado el año pasado y no hay ninguna intención de volver a ponerla en marcha. Esto no es como una granja de cerdos o de pollos, el vacuno de leche es totalmente distinto”.