El desafío de los hosteleros de Castilla y León, también en verano: “No poder facturar”

¿Está la hostelería en crisis? La Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística indica que en el primer trimestre de 2023 había 61.400 trabajadores en Castilla y León, pero muchos negocios han tenido que cerrar la terraza en invierno o el salón en verano porque no encuentran empleados. ¿Qué dicen los hosteleros?

Sebi tiene un restaurante en el corazón de Valladolid. Aunque tiene una plantilla estable con una antigüedad media de unos ocho años, hay momentos puntuales en los que se ha visto afectado por la falta de mano de obra, sobre todo en verano, Navidad o Semana Santa. “Hemos tenido que prescindir de algún servicio por no tener personal”. Explica que a veces la terraza exterior se ha instalado a medio gas, al 30% por no contar con una plantilla dimensionada a la demanda, “y eso se traduce en no poder facturar”.

Se pregunta qué se está haciendo mal para que en determinados sectores haya problemas para contratar. “Es una leyenda urbana de que se abusa del trabajador”, lamenta.

Falta mano de obra

La Cámara de Comercio de Valladolid señala que este problema existe y que el sector necesita mano de obra. Fue a partir de la pandemia cuando la situación comenzó a empeorar, comenta el vicepresidente de la institución cameral, Javier Labarga.

No sólo hace falta mano de obra en barra o en sala, tampoco hay trabajadores para atender en cocina, en gestión...”Llevamos diez años que ha ido decreciendo el número de personas que quieren entrar en la hostelería”, señala.

Apunta a varias razones por las que este problema se está agudizando y se inclina por la necesidad de dignificar y reconocer más la profesión. “Hace falta más formación para las personas que quieren entrar en el sector”, apunta, al tiempo que comenta que las jornadas laborales desaniman a los trabajadores”.

Para Labarga no estamos ante un problema de retener talento o de salario. Comenta que las condiciones económicas están por encima del convenio colectivo “y sigue habiendo escasez mano de obra”. En el fondo es un problema de “hacerlo atractivo y de dignificar”.