¿Cómo conseguir bonos de diez euros para canjear en el comercio de Valladolid?
El comercio lanza durante seis semanas 18.400 bonos hasta el mes de noviembre
Valladolid - Publicado el
3 min lectura
Hoy se ha lanzado la campaña del comercio de proximidad de Valladolid ‘Tu Bono Próximo – Otoño’. Desde hoy 8 de octubre hasta el 12 de noviembre se emitirán un total de 18.400 bonos de diez euros, repartidos en 6 semanas. Cada miércoles, desde las nueve de la mañana los consumidores podrán solicitar sus bonos, con un máximo de dos bonos descuento por usuario en total a lo largo de la campaña. Para acceder a los bonos es necesario registrarse en la plataforma www.valladolidcomercioproximo.es.
Los bonos están asociados al DNI del usuario, que deberá ser mostrado junto con el bono en el momento de efectuar la compra. Una vez descargado el bono, los usuarios dispondrán de 72 horas para realizar sus compras. Si no lo hicieran en este tiempo, el bono pasará a estar de nuevo disponible, con el fin de evitar la pérdida de los cupones.
Se trata de una iniciativa financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, en el marco de la colaboración con AVADECO, FECOSVA y la Cámara de Comercio de Valladolid, para el fomento y modernización del comercio minorista de proximidad.
Hasta el momento, han participado 700 establecimientos, beneficiando a casi 30.000 usuarios con un total próximo a los 200.000 bonos canjeados, que generaron un retorno a la ciudad de alrededor de 8.778.126 euros. Se trata de una acción que beneficia al comercio local de proximidad, pero también a los consumidores que aprovechan la campaña para hacer sus compras.
Más bonos con motivo del Día de la Hispanidad
En esta ocasión, con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, se van a realizar una serie de actividades complementarias al inicio de la campaña, prevista para el 8 de octubre, como es la emisión ese día de 5.000 bonos, prácticamente el doble de lo que se lanzará cada miércoles el resto de las semanas.
Para incentivar las ventas estos días, se realizará también una actuación ligada a la campaña de otoño de Bono Próximo, denominada ‘De compras por Valladolid con nuestros Héroes de la Hispanidad’, utilizando como base a los principales personajes históricos de nuestra ciudad relacionados con este acontecimiento.
Para ello se realizarán animaciones comerciales en diferentes zonas de la ciudad:
La mañana del sábado 11, de 11:00h a 14:00h - Zona Mantería/Plaza San Andrés.
La tarde del sábado 11, de 18:00h a 20:00h - Plaza de Santa Ana.
Los ‘Héroes de la Hispanidad’ estarán presentes en esas zonas para que los clientes que presenten un tique de al menos 10 euros, de compras realizadas entre el 8 y el 11 de octubre, puedan jugar a la ruleta de la Hispanidad y ganar bonos de 10 euros de la campaña bono próximo canjeables en todos los establecimientos adheridos. Una vez presentado el ticket el cliente podrá tirar a la ruleta de la Hispanidad donde podrá ganar bonos directos o bien acertando el país de la bandera donde se paré la ruleta.
Los niños también serán protagonistas, pues con el ticket presentado se regalarán 1.000 cuadernos con 12 personajes de los héroes para colorear entre los que están Cristóbal Colón, los Reyes Católicos o Miguel de Cervantes.
Los bonos obtenidos como premio en la ruleta caducan el día 16 de octubre, no serán nominativos y se emitirán en formato papel, pero las condiciones de canjeo serán las mismas: se podrán canjear los bonos en todos los comercios que participen en la campaña, pudiendo hacer uso de un bono para compras superiores a 30 euros y de dos bonos, si la compra supera los 70 euros.
Las bases generales de la campaña y la relación de los comercios participantes pueden consultarse en: www.valladolidcomercioproximo.es