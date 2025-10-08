¿Cómo conseguir bonos de diez euros para canjear en el comercio de Valladolid?

El comercio de Valladolid lanza 18.400 bonos de 10 euros desde este miércoles hasta noviembre para incentivar compras

Hoy se ha lanzado la campaña del comercio de proximidad de Valladolid ‘Tu Bono Próximo – Otoño’. Desde hoy 8 de octubre hasta el 12 de noviembre se emitirán un total de 18.400 bonos de diez euros, repartidos en 6 semanas. Cada miércoles, desde las nueve de la mañana los consumidores podrán solicitar sus bonos, con un máximo de dos bonos descuento por usuario en total a lo largo de la campaña. Para acceder a los bonos es necesario registrarse en la plataforma www.valladolidcomercioproximo.es.

Los bonos están asociados al DNI del usuario, que deberá ser mostrado junto con el bono en el momento de efectuar la compra. Una vez descargado el bono, los usuarios dispondrán de 72 horas para realizar sus compras. Si no lo hicieran en este tiempo, el bono pasará a estar de nuevo disponible, con el fin de evitar la pérdida de los cupones.

Se trata de una iniciativa financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, en el marco de la colaboración con AVADECO, FECOSVA y la Cámara de Comercio de Valladolid, para el fomento y modernización del comercio minorista de proximidad.

Hasta el momento, han participado 700 establecimientos, beneficiando a casi 30.000 usuarios con un total próximo a los 200.000 bonos canjeados, que generaron un retorno a la ciudad de alrededor de 8.778.126 euros. Se trata de una acción que beneficia al comercio local de proximidad, pero también a los consumidores que aprovechan la campaña para hacer sus compras.

Más bonos con motivo del Día de la Hispanidad

En esta ocasión, con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, se van a realizar una serie de actividades complementarias al inicio de la campaña, prevista para el 8 de octubre, como es la emisión ese día de 5.000 bonos, prácticamente el doble de lo que se lanzará cada miércoles el resto de las semanas.

Para incentivar las ventas estos días, se realizará también una actuación ligada a la campaña de otoño de Bono Próximo, denominada ‘De compras por Valladolid con nuestros Héroes de la Hispanidad’, utilizando como base a los principales personajes históricos de nuestra ciudad relacionados con este acontecimiento.

Para ello se realizarán animaciones comerciales en diferentes zonas de la ciudad:

La tarde del viernes 10 de octubre, de 18:00h a 20:00h - Zona Calle Teresa Gil/ San Felipe Neri.