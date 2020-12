¿Cómo saber quién es un “allegado" y quién no esta Navidad?

Castilla y León reabrirá sus fronteras coincidiendo con las celebraciones de Navidad, pese a haber prorrogado su cierre perimetral hasta el 10 de enero del próximo año.

La movilidad estará permitida para familiares y allegados del 23 al 26 de diciembre, del 30 de diciembre al 2 de enero y los días 5 y 6 de enero. Pero: ¿quién es un “allegado” y quién no?

Castilla y León fue una de las comunidades autónomas que pidió al Ministerio de Sanidad que “definiera” el concepto de “allegado”. Ante la falta de concreción por parte del departamento que dirige Salvador Illa, pide ahora a los castellanoleoneses que hagan su propia definición. “No tenemos que esperar a que nadie nos defina lo que es un allegado”, ha afirmado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha alertado de la necesidad de ser “muy restrictivos” con este concepto.

“¿Quién es un allegado?”, se ha preguntado Casado. “No es un primo al que no veo nunca y al que, de repente, quiero sentar en mi mesa”, se ha respondido.

Para la consejera de Sanidad de Castilla y León un ejemplo de allegado “es aquella persona con la que he cenado o he comido en Navidad previamente”. “Una persona con la que, sin tener un vínculo muy cercano, habitualmente me relaciono”, ha concluido.

Bajo la premisa de que “estas Navidades tienen que ser distintas”, Casado ha hecho un llamamiento a la “coherencia” y a la “prudencia”. Lo que, a su juicio, implicaría “no mezclar unidades de convivencia” durante las celebraciones y “mantener” las medidas encaminadas a restringir el contacto social. En este punto ha reconocido que las nuevas tecnologías pueden ser una opción “maravillosa”. “No es lo mismo un abrazo que ver a alguien a través de una pantalla”, ha reconocido Casado, “pero podemos seguir viendo a nuestros familiares y allegados de manera virtual”.

¿Y si la situación empeora?

La incidencia acumulada a 14 días en Castilla y León se encuentra actualmente en el entorno de los 190 casos por 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional.

Y pese a que la tendencia sigue siendo a la baja, el ritmo al que disminuye la incidencia de la enfermedad es menor que en semanas anteriores. De hecho, en las últimas 24 horas se han notificado 379 nuevos casos, prácticamente tres veces más que en la jornada anterior.

En la Junta se asume que habrá una tercera ola. De hecho, se han redactado planes de contingencia en todos los hospitales de la Comunidad. Actualmente, permanecen ingresados en unidades de críticos casi 170 pacientes COVID. Llegar a esta tercera ola con más de un centenar, asegura Casado, pondría ser “catastrófico”.

“Mientras los datos sean los que tenemos” Castilla y León tiene previsto mantener las medidas consensuadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pero asegura Casado que igual que se avanza en la desescalada, se pueden dar pasos hacia atrás. Por supuesto que sí. “Si se produce una desaceleración o se produce un incremento (de casos)”, ha advertido, “tendremos que tomar (nuevas) medidas restrictivas”.