Clientes y comerciantes sufren en primera persona la subida del IPC: “Claro que lo noto y no me gusta nada”

Cada vez cuesta más llenar el carro de la compra. Y así lo confirma el Índice de Precios al Consumo (IPC), que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerró el mes de mayo en Castilla y León con una subida del 9,9 por ciento con respecto al mismo mes de 2021. Más de un punto por encima que en el conjunto del territorio nacional. Empujado, entre otros, por el precio de los alimentos.

En el mercado al aire libre ubicado en la Plaza de España, en pleno centro de Valladolid, los clientes no ocultan su enfado. “Claro que lo noto y no me gusta nada”, sentencia una señora que espera su turno. Ahora “vigilo más lo que compro”, reconoce a COPE.

Un pensionista, bolsas de la compra en mano, revisa el cambio antes de introducirlo en su cartera. “Están los precios disparados”, se queja. “Es increíble”, añade. Comenta la situación con otro amigo. Él también es pensionista. Residen en un pueblo de Valladolid, donde hacer la compra es “casi más caro”, asegura, “que en la capital”.

El diésel y la gasolina, disparados

Suben las frutas, las hortalizas y las verduras. También el diésel y la gasolina, por encima de los dos euros el litro en la mayoría de surtidores de Valladolid.

A estos dos pensionistas les da “pánico” hablar del precio de los carburantes. “Casi no lo lleno nunca”, reconoce uno de ellos. “Antes echaba 40 euros”, añade. Ha ido incrementando ese importe en los últimos meses. Ahora echa 70 “y me quedo como cuando echaba 40”, se lamenta.

Los comerciantes, en jaque

La subida de precios hace mella en la cartera de los consumidores, pero también en la caja de los comercios.

María y su familia regentan desde hace 35 años un puesto en el mercado de de la Plaza de España. El pimiento rojo “está ahora mismo a 6,50 euros”, asegura. Esta hortaliza se ha convertido, prácticamente, en un producto de lujo tras haber subido “cuatro euros de golpe en menos de 15 días”.

En esta situación en la que los márgenes de beneficios están cada vez más ajustados, los comerciantes tratan de “buscar un producto de menos categoría para que la gente pueda hacer uso de ello” o comprar “menos cantidad” para evitar tener que subir aún más los precios de venta al público y capear también sus quejas.

La subida generalizada de los precios se cronifica. Así se desprende de la denominada inflación subyacente, que mide el comportamiento de aquellos bienes de consumo cuya fluctuación es menor, al contrario que los suministros energéticos y los alimentos no elaborados. Cerraron el mes de mayo con un incremento de casi el cinco por ciento.