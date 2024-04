El cierre del túnel de Labradores: plazos, efectos y alternativas de paso

Ocho meses, al menos hasta final de año, el túnel de Labradores se cierra al tráfico de vehículos. Este nudo que conecta el barrio de Delicias con el centro de la ciudad se someterá a una rehabilitación que permitirá ganar en profundidad y en anchura para evitar que algunos vehñiculos de mayor tamaño se queden encajonados. No es la primera vez que se intenta adecuar este subterráneo y lo vecinos saben de lo que les espera.

Los peatones van a poder seguir paseando por ambas aceras, pero la imagen de los comercios no es alentadora. Verjas echadas, algunas aprovechan la coyuntura para reformar y otros, como el bar que regente Kati, están vacíos. Apenas ha puesto un par de cafés y las obras no han hecho más que empezar. A las puertas, tiene mesas y sillas apiladas, no sabe si las podrá montar en estos ocho largos meses de obras."No sabemos qué nos van a contestar, ni qué van a hacer. Nadie ha venido a decirnos, estas son las opciones que tienes", lamenta.

Todavía no está claro, pero el concejal de Urbanismo que hoy ha visitado la zona nos ha explicado que se darán alternativas y opciones para que puedan ofrecer el servicio de terrazas. "Será una parte pequeña pero habrá un momento en el que se puedan usar. Esperamos que en los ocho meses se puedan utilizar las terrazas y se puedan disfrutar".

El proyecto

Vamos a entrar de lleno en el proyecto. ¿Qué se va hacer en estos ocho meses? Además de las molestias que acompañan, ruidos y mucho polvo, las obras que se se financian con cargo al convenio para la integración ferroviaria en superficie de Valladolid buscan aumentar la capacidad del túnel y mejorar la seguridad vial. Ignacio Zarandona es el concejal de Urbanismo. Contaba in situ que "no es la obra que les gustaría, pero "ya estaba en marcha", lamenta.

El presupuesto total de las obras es de 14 millones de euros, se espera que las obras finalicen en diciembre de 2024, pero, ya lo has escuchado, no gusta a los vecinos, pero tampoco al equipo de gobierno. La referencia la da también el túnel de Panaderos. Túneles y rampas.

Alternativas

Ya no vas a poder circular por el Túnel de Labradores. De aquí a finales de año, pero si es tu vía de paso, tienes alternativas. La Circular y Arco de Ladrillo. La Policía prevé que el túnel de la Circular se congestione los primeros días y sobre todo en horas punta, por la mañana y por la tarde, así que habrá que armarse de paciencia y acostumbrarnos a la nueva ruta, según nos contaba en COPE, Fernando Millán, portavoz de la Policía Municipal. "El túnel de la circular sería el más cercano, a no ser que quieras ir al otro lado de la ciudad. pero los primeros días está previsto que se cargue de tráfico, porque normalmente es lo que ocurre".