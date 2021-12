Castilla y León reconoce la labor de sus profesionales frente al COVID-19 con la Medalla de Oro de las Cortes

“Hoy estoy aquí para despedirme de mi padre. Porque ya no está y no tuve la oportunidad de acompañarle en su último adiós”. Ana “jamás” pensó que su padre, el doctor Gutiérrez, acabaría siendo “víctima de un sistema que no ha sido capaz de velar por su principal activo: las personas” y que tuviera que recoger en su nombre y en el del resto de los profesionales sanitarios y sociosanitarios la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León por su labor frente al COVID-19.

Durante su discurso, en el que ha dado voz a los familiares de los fallecidos como consecuencia de su trabajo en la primera línea de la pandemia, Ana ha tenido palabras de agradecimiento “por el legado de humanidad” que le ha dejado su padre. Y ha expresado también su “admiración”, extensible al resto de profesionales sanitarios y sociosanitarios, hacia sus 17 compañeros fallecidos. “Seres humanos con mayúsculas”, ha afirmado. Ellos convirtieron su trabajo en “el mayor acto de amor: dar la vida por los demás”.

Ante la atenta mirada del Parlamento autonómico Ana no ha dudado en pedir a la Administración que “haga autocrítica” y “evite” nuevas muertes en el ámbito sanitario y sociosanitario. “Para los familiares”, se ha lamentado, “es muy doloroso que no asuman sus errores”.

Un pilar de oro para el Hemiciclo

La Medalla de Oro concedida a los profesionales sanitarios y sociosanitarios por su labor frente al COVID-19 reposa ya en el pilar central del Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León.

??? En el pilar central del Hemiciclo de las @Cortes_CYL reposa ya la Medalla de Oro concedida a los profesionales sanitarios y sociosanitarios por su labor frente al #COVID19 Familiares de los fallecidos han pedido que la Administración "haga autocrítica". Dentro vídeo ?? pic.twitter.com/5WtwXHpJZS — COPE Valladolid (@ValladolidCOPE) December 1, 2021

En representación de estos más de 20.000 profesionales ha hablado María del Pilar Mateos, para ensalzar “la solidaridad, el trabajo en equipo, la colaboración y la unidad de acción” con que vienen logrando anteponerse a este “tsnuami atroz” que es la pandemia del COVID-19 y a los sentimientos de “desamparo, incomprensión, tristeza y medio”.

Reivindicaciones “justas”

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha recogido de buen grado las "justas" demandas de los familiares de los fallecidos, a los que ha manifestado su “apoyo”. “Esta sociedad no puede olvidarlos, no puede dejar sin recompensa ni agradecimiento público tantísimo sacrificio”, ha afirmado.

En centros de Atención Primaria, hospitales, residencias de mayores y de personas con discapacidad sigue batallándose contra el COVID-19. También por medio de la vacunación, en la que se afanan ahora los profesionales. Y “si queremos superar esta crisis”, ha advertido Fuentes, “tenemos que salir todos a la vez”. “No podemos dejar a nadie atrás”, ha concluido el presidente del Parlamento autonómico.