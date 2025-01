El bono multiviaje de AUVASA volverá a costar este viernes 38 céntimos: “Un poco caos”

El Ayuntamiento de Valladolid incorporará este viernes el descuento del 50% en los bonos multiviaje de autobús y en el sistema BIKI tras su restauración por parte del Estado. De este modo, el bono multiviaje de AUVASA volverá a costar este viernes 38 céntimos.

El baile de precios para los usuarios del autobús urbano en Valladolid acaba este viernes. Durante cuatro días, el Ayuntamiento ha asumido de forma provisional la parte que correspondía al gobierno central, pero reclamará esa cantidad.

En las paradas de autobús en Valladolid mucho desconcierto y enfado entre los usuarios por el baile de descuentos. “Es un poco caos, pero si me lo vuelven a poner me parece perfecto”, comentaba con cierta resignación una usuaria. “Es un ahorro importante”, comentaba otra. Pero hay quien no ha desaprovechado la oportunidad para censurar al Gobierno de Sánchez: “Todo es un embuste como él mismo. Estoy del gobierno hasta la raíz del cabello”.

Decreto Ómnibus

Para el año 2025, el Estado aprobó el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, que incluía la prórroga de la bonificación del Estado al transporte público con una participación del 30%, como bonificación de los títulos multiviaje y bonos en el transporte público en autobús, en el primer semestre de 2025. Para el segundo semestre de este año contemplaba una reducción de su aportación al 20%, a excepción de los bonos para jóvenes, cuya aportación pasaría en exclusiva al 50% por parte del Estado, siempre y cuando el Ayuntamiento aportara un 20% añadido en ambos semestres.

Además, se incorporó en este Real Decreto-ley, una bonificación nueva para los bonos multiviaje en bicicleta pública, con una aportación del Estado del 30% si el Ayuntamiento aportaba un 20% más; sin embargo, este Real Decreto-ley no se convalidó en el Congreso de los Diputados y, en consecuencia, en el BOE nº 20 de 23 de enero se publicó su derogación, dejándolo sin efectos.

El Ayuntamiento de Valladolid, adoptó el 30 de diciembre de 2024, su compromiso con el transporte público, comprometiéndose a aportar 2,7 millones de euros para el conjunto de las bonificaciones en autobús y en bicicleta pública, y ha mantenido el compromiso con la derogación de las medidas del Estado.

Tras la publicación en el día de hoy de un nuevo Real Decreto-ley, se restablece la participación del Estado en las bonificaciones al transporte público en Valladolid.