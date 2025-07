La banda reincidente de encapuchados que arrasa en bares de pueblos de Valladolid: “El mismo problema”

Actúan en apenas tres minutos. Van encapuchados y con ropa oscura, se trasladan en coche y asaltan bares del medio rural. Hay imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa cómo acceden al interior de los establecimientos y se hacen con la recaudación de máquinas traga-perras, de tabaco y cajas registradoras. Serrada, La Pedraja de Portillo, Aldeamayor y se ha intentado en Geria. La Subdelegación del Gobierno en Valladolid habla de banda organizada y aunque ya han sido detenidos, a las pocas horas vuelven a la calle. “Se les pone a disposición judicial y ahí acaba el trabajo. El poder judicial hace lo que tiene que hacer y a los dos o tres días tenemos el mismo problema con los mismos individuos y, presuntamente, estos actos delictivos están ocasionados por la misma banda”, lamenta el subdelegado del gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

"A los dos o tres días tenemos el mismo problema con los mismos individuos" Jacinto Canales Subdelegado del gobierno en Valladolid

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Valladolid, su portavoz José Manuel Martín, ha lamentado que no hayan actuado desde el propio Ministerio de Justicia, en manos del PSOE. “Lo tiene muy fácil: cambien las leyes para que los jueces puedan aplicarla y que no queden en libertad por reincidencia”. Martín dice no entender “el por qué un representante del gobierno se queja y llevan siete años para poder hacerlo”.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar El sindicato AUGC de Valladolid denuncia déficit de plantillas

Modus operandi

Hay una investigación abierta, de hecho, según relata El Norte de Castilla, en uno de los asaltos se baraja la posibilidad de que uno de los integrantes de la banda se refugiase en uno de los baños del establecimiento a la espera de que cerrase y así abrir desde dentro. Tienen claro cuáles son sus ibjetivos, el medio rural y especialmente zonas que puedan evacuar por carretera con agilidad. La VA-30 es una vía habitual. “Actúan rápidamente, próximos a la VA 30 porque lo tienen fácil para huir y cambiar de demarcación”, ha explicado.

Martín insiste en la importancia de instalar sistemas de alarma y cámaras de seguridad para proteger los establecimientos, pero también facilitar la labor de investigación de la Guardia Civil. “Se limita su tiempo de actuación, es la diferencia en que puedan estar más o menos tiempo en ser detectados”, ha comentado.

“A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les resulta más eficaz que tengan esos dispositivos y las imágenes nos sirven de prueba. Aunque vayan encapuchados hay otros métodos también de identificación e estas personas”, ha concluido.

Refuerzo de plantillas

Desde AUGC insisten en que el entorno rural es “más favorable para este tipo de delincuencia”, a lo que hay que añadir el déficit de agentes. “Les estamos poniendo las cosas más fáciles”.

Se estima que en el caso de Valladolid, es necesario un centenar de agentes, “como mínimo, para lograrlo con el resto de provincias limítrofes”. Desde el sindicato indica que se están “pagando los platos rotos” de gestiones anteriores en la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid.