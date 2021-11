Atrapado por restricciones en Sudáfrica un grupo de turistas de Valladolid

Un grupo de turistas de Valladolid, en el que figura la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto, se encuentra en un hotel junto al aeropuerto de Johannesburgo (República de Sudáfrica), aislados por las férreas restricciones impuestas a raíz de la variante ómicron de la covid.



No han podido regresar en el vuelo previsto con la compañía Swiss para aterrizar en Zurich (Suiza) antes de conectar con España, han pasado momentos de tensión, desconcierto e incertidumbre, pero finalmente la agencia mayorista ha encontrado vuelos de retorno con la compañía alemana Lufthansa vía Frankfort, según publica en su edición digital el diario El Norte de Castilla.



Se trata de un grupo de docentes jubilados en viaje de turismo al país africano, doce en total que volarán desde Johannesburgo a Frankfurt: nueve de ellos este próximo lunes, y los tres restantes el martes.



Las autoridades suizas, al ser detectada en Sudáfrica una cepa muy agresiva de la covid-19 (ómicron), sólo admite la entrada de viajeros de su país (no perteneciente a la UE) y no tolera la llegada de pasajeros en tránsito.



Los turistas de Valladolid se han recluido en su hotel cuya estancia han costeado de sus bolsillos con un dinero que esperan recuperar, según las mismas fuentes.