José Ignacio Ramos no tenía relación con la Iglesia. Se define a sí mismo como un “voluntario colaborador laico”, que lleva a cabo su labor en la Comisión de Sostenibilidad, que ha creado recientemente laArchidiócesis de Valladolid. Su relación con la institución religiosa cambiacuando conoce la labor social que realiza. “Yo soy laico. No he tenido la relación que podéis tener vosotros con la Iglesia, pero ahora mismo estoy fielmente convencido de la tarea que está haciendo la Iglesia. No tanto del aspecto espiritual, que lo tienen y es el principal, pero una función muy importante es que se compromete con el tema social”, explica Ramos.

"Por Tantos"

La Iglesia católica no hace distinticiones. Su labor va más allá de los creyentes. Atiende a niños, jóvenes, personas mayores, mujeres víctimas de violencia, o familias que no llegan a fin de mes. Y además, lo hace en cada uno de los rincones. Donde otras instituciones no llegan, como en el mundo rural, existe una parroquia o una capilla.

Durante la celebración de esta campaña, los ciudadanos tenemos la libertad de marcar la casilla de la Iglesia Católica o la de Fines Sociales, para que posteriormente, se pueda invertir en distintos fines como el anuncio del Evangelio, la celebración de los Sacramentos, la atención pastoral a los fieles y la ayuda a personas en situación de pobreza. Marcar la doble 'X' permite decidir en qué quieres que se emplee el 1,4% de tus impuestos. Se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia católica y otros fines de interés social. Si dejamos la casilla en blanco, el Estado es el que decide por nosotros esa pequeña cantidad.

El vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano; el ecónomo, José María Conde, y el director de Cáritas Diocesana de Valladolid, Guenther Eduardo Boelhoff, informan sobre la campaña de la renta 'X tantos' y los datos económicos de la Iglesia de Valladolid | ICAL

Ateos, agnósticos, no creyentes... a todos ellos, la Iglesia les presta su ayuda. Este es uno de los motivos por los que José Ignacio Ramos se ha involucrado en su labor. Este vallisoletano considera "muy importante que se marque esta 'X' en la declaración de la Renta" y recuerda que "no nos van a quitar nada. Ese es un tema que hay que estar convencido". Esta decisión simplemente determina hacia dónde se van a destinar los impuestos del contribuyente y no supone una cantidad adicional.

La decisión de este voluntario sirve como ejemplo para acercar el trabajo de la Iglesia, la institución más cercana al pueblo. “Hay gente que a lo mejor no está convencida, pero yo le invito, como me han invitado a mi, a venir. Que vea la labor social de la Iglesia y yo estoy convencido que se va a comprometer", comenta en la presentación de la campaña en Valladolid.

Más contribuyentes

Más de 543.000 personas marcaron el año pasado la 'X' a favor de la Iglesia en Castilla y León. Esto supone el 41,4% de los contribuyentes, que aumentaron respecto al año anterior en 7.745 declaraciones. La comunidad es la quinta de toda España con más aportaciones. En total, la Iglesia recibe 18,5 millones de euros en Castilla y León para financiar sus proyectos sociales.

En Valladolid, la aportación supera la media regional, con un 43% de los contribuyentes. Fueron 2.603 más que el año anterior, por lo que el incremento sitúa la cifra total en 126.230 declaraciones. Valladolid recauda 5 millones de euros para la Iglesia, que se reparten solidariamente con otras provincias, por lo que la Archidiócesis vallisoletana recibe finalmente más de 3,6 millones.