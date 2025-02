Los agricultores independientes se echan a las carreteras en Castilla y León: “No podemos seguir”

Excesiva burocracia, altos costes de producción y ahora los acuerdos comerciales como el de Mercosur que ponen en peligro la viabilidad de las explotaciones agrarias en un sector ya más que castigado. Los agricultores independientes, no se rinden y hoy vuelven a sacar los tractores a las carreteras. Con algo menos de presencia, pero con Soria como punto de referencia, circulan ya por distintas carreteras.

No entrarán en las ciudades, aunque hay columnas de tractores que van camino de Benavente, Zamora; León, o Valladolid. Planean cortar la N122, pero sobre todo hacerse notar. Que se les escuche. “El atasco está garantizado, estamos cruzando la nacional Valladolid-León”, comenta Luis Francisco, agricultor de Becilla de Valderaduey (Valladolid).

Las tractoradas regresan a las carreteras para denunciar la crisis del sector y la falta de respuesta

Jesús García es vicepresidente de Magin en Soria, agricultor profesional. Nos cuenta que el sector no puede aguantar mucho más tiempo. Que a la escasa rentabilidad se suma también los excesivos controles y la burocracia. “Nadie nos hace caso, la rentabilidad es cero y no podemos seguir así. Esto es una locura”. “Nos están controlando más y nos meten más carga burocrática y no podemos seguir así”, ha lamentado.

Mercosur

El cuaderno digital, la excesiva burocracia, las medidas medioambientalistas de la PAC, hoy es día para aparcar las labores del campo y sacar los tractores por las carreteras. Beatriz, es una joven agricultora y ganadera. Dice que es pronto para tirar la toalla, pero no oculta que los acuerdos de Mercosur impactarán no sólo en la ganadería, también en el consumidor. “Van a traer carne con controles sanitarios que allí no tienen que pasar. Comeremos productos con una calidad inferior, con lo cual es perjudicial para mi y para todos”, ha explicado.

Cero rentabilidad de las explotaciones

Trabajar en el campo ya no es rentable. La rentabilidad ahora es cero y los costes de producción se han disparado en el caso de los abonos y fertilizantes. Nos lo cuenta Sergio, un joven agricultor. “Los abonos y nitratos están carísimos y el cereal tiene un precio muy bajo”, ha lamentado.

La respuesta del campo hoy será un termómetro para futuras movilizaciones. Hay ganas de volver a protestar en las fronteras con otros países y de llegar a Madrid en tractor.