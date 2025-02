Movimiento entre los seguidores del Real Valladolid para dejar las gradas vacías en el partido ante Las Palmas, que además ha sido declarado de alto riesgo

El Fondo Norte 1928 ha hecho un llamamiento a la afición para que deje vacía las gradas del estadio José Zorrilla durante la primera mitad del partido de este viernes ante la U.D Las Palmas, en señal de rechazo por la situación que vive el equipo.

En un comunicado, el Fondo Norte ha convocado a los seguidores blanquivioletas para llevar a cabo una protesta conjunta contra la dirección del club y dejar sin público las gradas durante los primeros 45 minutos del encuentro.

Posteriormente, entrarán en el estadio para presenciar la segunda mitad y continuar con la protesta desde sus localidades, que también estará dirigida a los jugadores, puesto que consideran que estos también son culpables de que el equipo sea colista, con solo 15 puntos en su casillero.

Los aficionados del Valladolid protestan contra Ronaldo.

De hecho, en el comunicado, se exige a la plantilla vallisoletana que muestre el respeto que la institución se merece y deje de ensuciar la imagen del club ya que para los futbolistas, su paso por el mismo puede ser pasajero, pero para muchos aficionados es "su vida".

Asimismo, la Federación de Peñas ha hecho circular un vídeo en el que se incide en destacar el fútbol no solo como un deporte, sino como un sentimiento y una seña de identidad, por eso los aficionados están dolidos, tras resultados como el último 7-1 sufrido ante el Athletic en la anterior jornada.

Y, por ello, se adhiere a esa petición de vaciar el estadio este viernes, durante la primera parte ante Las Palmas, a una afición que, a pesar de todo lo acontecido en lo que va de temporada, ha respondido siempre acudiendo en masa a animar a su equipo.

No solo en los partidos de casa, sino también a domicilio, como sucedió en el último choque en San Mamés, al que asistieron 600 seguidores blanquivioletas, para ver cómo los de Bilbao les endosaban un 7-1, que ha terminado de hundirles.

EFE Pancartas en contra de Ronaldo

De hecho, tras este "ridículo" sufrido, la misma Federación de Peñas, en otro comunicado, solicitó al Real Valladolid la devolución del importe de las entradas a los aficionados desplazados hasta tierras vascas, y que el mismo fuera costeado por los propios jugadores de la actual plantilla.

En este sentido, entendían que la solicitud estaba sobradamente justificada, "ya que el daño a la historia del club, y el que puede causar a la masa social puede ser irreparable, por lo que no basta con perdones vacíos, sino con acciones propias de jugadores profesionales".

Además, a falta de trece jornadas para el final liguero, exigen "a quien proceda" que tome cartas en el asunto y se respete la historia del club, parando la sangría de récords negativos nunca vistos en los casi 100 años de existencia del Real Valladolid, con una plantilla que, ya no es que no gane, sino que ni siquiera compite.

respuesta del club

En respuesta a esa petición, el club envió un escrito a los aficionados presentes en San Mamés para pedirles disculpas por la imagen del equipo: "El partido en San Mamés fue muy duro y sabemos que no estuvimos a la altura. Solo podemos pedirte disculpas por esta derrota tan amarga, un resultado que nos duele mucho a todos sabemos lo que significa hacer el esfuerzo de seguirnos a cualquier estadio, pero no te hemos correspondido en el campo. No podemos cambiar el resultado y te pedimos perdón porque te hemos fallado".

El escrito del Real Valladolid a sus aficionados por lo ocurrido en San Mamés

"No tenemos palabras suficientes para darte las gracias por tu compromiso cada fin de semana. Nos toca trabajar más que nunca para devolver ese esfuerzo que haces animándonos desde la grada. Gracias por no dejarnos solos nunca", concluye.

partido de alto riesgo

En la mañana de este martes, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar como de ALTO RIESGO el partido entre el Real Valladolid y Las Palmas.