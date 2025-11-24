Bodega 4 Rayas y Acor firman convenio para dinamizar el empleo en el medio rural

Bodega 4 Rayas y la cooperativa Acor han establecido una alianza para impulsar el empleo en el medio rural de Castilla y León. La iniciativa aprovecha la continuidad de sus respectivas campañas agrícolas para ofrecer contratos de mayor duración y, con ello, mejorar la estabilidad laboral y económica de sus trabajadores.

Una solución a la temporalidad

La idea de esta colaboración surge, según ha explicado Concha Hernández, directora de recursos humanos de Bodega 4 Rayas, a raíz de la preocupación que le trasladaban algunos candidatos en las entrevistas. Muchos de ellos manifestaban su inquietud porque "la duración del contrato, pues era un poquito corto".

A partir de esa necesidad, Hernández vio una "posibilidad de mejorar esos contratos a los trabajadores" si se podía establecer un acuerdo entre ambas compañías. De esta forma, la unión de las campañas permite que "los contratos, pues fueran más largos y de esta manera mejorar, pues el el trabajo, mejorar económicamente a los trabajadores".

Convenio Bodega Cuatro Rayas y ACOR

Un impacto para 50 trabajadores

Esta sinergia no solo refuerza el empleo en una comunidad con un fuerte peso del sector primario, sino que también tiene un impacto cuantitativo claro. Desde la organización han valorado que la iniciativa "puede afectar a unas 50 personas", según las estimaciones de contratación que manejan tanto Bodega 4 Rayas como Accord en sus respectivas campañas.

El perfil de los trabajadores que se beneficiarán de este convenio incluye técnicos de laboratorio y operarios. Es importante destacar que los puestos no son para la recogida en el campo, sino para "trabajar en la bodega" y para "trabajar también en su modulación, o sea, en fábrica", ha matizado Hernández.

Promover la creación de empleo en el medio rural y fijar población" Concha Hernández Directora de RRHH de Bodega Cuatro Rayas y socia de ACOR

El objetivo final de esta alianza transciende la mejora de las condiciones contractuales y se alinea con una filosofía de compromiso con el entorno. La meta es "promover la creación de empleo en el medio rural y de esta manera conseguir fijar población", un factor clave para dinamizar la economía de los pueblos y combatir la despoblación en la comunidad.

Las personas en el centro del desarrollo rural sostenible

Los directores generales de Bodega Cuatro Rayas y Acor, Vicente Orihuela y José Luis Domínguez, coinciden en que esta iniciativa supone un paso más en el compromiso con el territorio, ya que promueve la creación de empleo local, la formación en el ámbito agrario y la fijación de población en las zonas rurales. “Acor y Cuatro Rayas compartimos los mismos valores cooperativos y la misma apuesta por el desarrollo rural sostenible. Con esta colaboración queremos que quienes trabajan en el campo tengan más oportunidades y estabilidad”, ponen de manifiesto ambos ejecutivos en las bases de la alianza.

Con esta sinergia, Bodega Cuatro Rayas y Acor reafirman su voluntad de colaborar más allá de sus respectivos sectores, demostrando que la cooperación entre empresas agroalimentarias puede ser una herramienta eficaz para fortalecer la economía rural y generar valor social en Castilla y León.