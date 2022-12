Valladolid se planta por una Ciudad de la Justicia que ponga fin a la dispersión se sedes

Es uno de los proyectos de ciudad que ha concitado mayor unidad. La Ciudad de la Justicia es una vieja y conocida aspiración que ha reunido hoy el apoyo unánime y sin fisuras de Valladolid. Operadores jurídicos, instituciones y todos los partidos políticos se han sumado hoy a una protesta frente al Colegio de El Salvador, uno de los espacios adquiridos por el Ayuntamiento que aspira a aglutinar todas las sedes judiciales que hay dispersas por la ciudad.

La imagen hoy de la unidad ha estado protagonizada por el colectivo jurídico que lamenta el retraso injustificado. “Porque es de justicia, los aquí reunidos exigimos a la Ministra un compromiso público, firme y por escrito, acompañado por un dotación y un calendario para acometer sin demora el Campus en plazo razonable”, exponía con un manifiesto público el presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza.

Junto a él, el Decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Javier Martín, quien lamentaba que este proyecto siga bloqueado después de dos décadas “estancado”, especialmente injusto, explica: “cuando vemos abrir en otros lugares Campus de la Justicia”.

Avances que llegarán pronto

Sin aportar detalles, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aprovechó la protesta para deslizar que pronto podrían producirse avances. Confió en que pronto se materialicen y que pasarían por un protocolo, puesto que el convenio se demoraría en el tiempo, en el que se marcarían plazos, cantidades “e ideas concretas y claras”.

El alcalde dice que no será necesario aprobar partidas extraordinarias en el Senado, a pesar del requerimiento del grupo de diputados y senadores del PP por Valladolid.

Respaldo político

Se ha sumado también a la movilización el Partido Popular. La presidenta del Grupo Municipal, Pilar del Olmo, pide con urgencia que el ministerio se comprometa con este proyecto de ciudad. “Vamos a ver si hacemos presión para que, de una vez, haga algo que es importante para los ciudadanos y para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia. Espero que el Ministerio, que no ha hecho caso al alcalde en siete años, se ponga ahora las pilas”, señala.

Y representación también de la Diputación Provincial con su presidente a la cabeza. Conrado Íscar habla de una realidad que servirá para que se haga justicia en Valladolid que ya no puede esperar más y necesita un compromiso firme con un proyecto que, de momento, no tiene nada. “Todos hemos conocido esa dotación irrisoria en los presupuestos del Estado y ahora el Ayuntamiento ha gastado ocho millones de euros y, a día de hoy, no hay nada”, lamenta.