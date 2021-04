Valladolid, un paso más hacia la peatonalización del centro

Un paso más y segunda fase de peatonalización de Valladolid. Hoy han comenzado las obras en la céntrica calle de La Pasión donde se está acometiendo una modificación del pavimento y una renovación de los servicios. Junto a esta arteria principal, el plan de peatonalización implica también actuaciones en la plaza de Santa Ana, parte de María de Molina y Veinte de Febrero.





Los comerciantes de la zona asumen con resignación las obras que se están desarrollando y que suponen el corte al tráfico de carga y descarga en la calle, tras la supresión hace años del tráfico rodado e incluso del transporte público. Una plan para reservar esta céntrica vía para el paso único de peatones que algunos comerciantes desaprueban. Es el caso de la propiertaria del único estanco de la zona. Nos cuenta: “Todo me ha perjudicado, me mataron cuando se llevaron la parada de autobuses a Fuente Dorada, ya no pasan ni taxis. Para venir a la Plaza Mayor tienes que parar en Zorrilla y ya te quedas allí. No entiendo el motivo por el que se quieren cargar el centro de la ciudad”.





Las obras implicarán una modificación sel diseño de la calle, se redistribuirán los espacios para carga y descarga y se aprovechará para renovar los servicios de suministros eléctricos y de agua. Más adelante se abordará la peatonalización de parte de la calle María de Molina, entre el cruce con San Lorenzo y Veinte de Febrero y del tramo de esta segunda calle que discurre junto al lateral del teatro Lope de Vega.





Peatonalización como fórmula táctica





El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha dado orden a su concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, para que estudie medidas como posibles cortes de tráfico u ocupaciones de zonas de aparcamiento durante los fines de semana para peatonalizar zonas y permitir a los establecimientos hosteleros cercanos instalar más terraza para “ayudarles a sobrevivir”.





“Si hay que prohibir hay que ayudar y las ayudas no llegan y ya es tarde para algunos”, ha lamentado el primer edil quien ha explicado que hoy mismo ha encomendado al edil de movilidad que visite “un par de sitios para ver si peatonalizando de modo parcial pueden trabajar a esos locales”.