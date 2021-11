Transportistas y supermercados amenazan con ir a la huelga en diciembre

Se avecina un mes de diciembre caliente. Al consumidor se le complica el escenario con dos amenazas de huelga. De una parte, el sector del transporte de mercancías que clama por una mejora de las condiciones laborales, algo que dependen directamente del Gobierno central. Por otra parte, las medianas superficies, los supermercados podrían vivir durante cuatro días claves en diciembre una huelga inédita en el sector para pedir mejoras en el convenio colectivo.

“Tenemos la posibilidad de parar el país en tres días”. Los transportistas no pueden más y si no se acercan posturas con el Gobierno de España amenazan con ir a la huelga del 20 al 22 de diciembre. En Valladolid, el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera, Carmelo González, ha condicionado el paro patronal a que el Gobierno tome medidas “inmediatas”, entre las que destaca la prohibición de que los conductores carguen y descarguen. “Hay muchas cuestiones que el Ministerio de Transportes puede hacerlo de inmediato, sin esperar al Ministerio de Hacienda. No queremos un conflicto, pero si nos abogan a ello, iremos a ello”, advierte.

“Con tres días se puede parar el país”. Ponía Carmelo González el ejemplo del temporal Filomena y si no se toman medidas, mantendrán el paro previsto para diciembre. Piden a los sindicatos que se sumen al paro porque la situación que atraviesan afecta tanto a la patronal como a los trabajadores. “No es deseo nuestro, pero ya nos hemos hartado. El Gobierno tiene que tomar medidas ya, no admitimos que la ministra diga que no es su competencia, y sí de los empresarios. Ella es nuestra intermediaria”, en alusión a la titular del ramo, Raquel Sánchez.

Por su parte, la consejera de Economía y Empleo, Ana Carlota Amigo, ha exigido al Gobierno central que no insista en aumentar los costes a los transportistas. Costes como los de la energía, la subida de la inflación o el incremento en la cuota de autónomos. “Si desde la Junta estamos apoyando y el Gobierno de España no les escucha, podemos enfrentarnos a una huelga que puede afectar mucho a loos ciudadanos. El Gobierno tiene que escucharles y ayudarles”, sostiene.

Huelga en los supermercados para el Puente de diciembre y Navidad

UGT y CCOO han anunciado por su parte huelga para el próximo mes de diciembre, los días 7, 23, 24, 30 y 31 de diciembre, en el sector de las medianas superficies comerciales de Castilla y León (Gadis, Alimerka, Lupa, La Plaza de Dia, Froiz). El motivo de esta movilización no es otro que intentar desbloquear las negociaciones del convenio colectivo autonómico, paralizadas desde este año. Este convenio afecta a un total de 6.500 personas, de las que cerca de 2.000 corresponde a la provincia de Valladolid.

Desde los sindicatos no entienden el bloqueo empresarial a una subida que en el año 2025 alcance los 1.200 euros para estos profesionales. A día de hoy un trabajador de estos supermercados gana 1.037 euros al mes brutos, que netos apenas superan los 900. “Estamos hablando de un sector de trabajadores pobres y de una patronal que ha aprovechado una situación de pandemia sanitaria para incrementar sus beneficios y llevar a cabo nuevas aperturas de locales y reformas, pero no es capaz de reconocer su responsabilidad para estas plantillas”, apuntan los sindicatos convocantes.

La Asociación de Supermercados de Castilla y León (ASUCYL) ha pedido la mediación del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) para desbloquear las negociaciones con los sindicatos, centrados en un incremento de los salarios, hasta los 1.200 euros, que pretenden forzar con una posible huelga los días previos y después de Navidad. La secretaria general de ASUCYL, dice que los sindicatos se han cerrado a negociar y ya son 17 reuniones sin alcanzar acuerdos. Isabel del Amo, ha excplicado a COPE que no hay avances en la negociación, “no hemos encontrado voluntad en los sindicatos y por eso solicitamos la intermediación del SERLA”.

“Cuando ves que este acuerdo no es posioble, porque no hay propuestas de acercamiento, nos hemos visto en la necesidad de acudir a un organismo público que nos ayude”, explica Del Amo.