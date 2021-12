PP y Por Ávila se dan el fin de semana para fraguar un acuerdo que garantice la aprobación del presupuesto

En tiempo de descuento, PP y Por Ávila se han dado este fin de semana de margen para procurar cerrar un acuerdo que permita la próxima semana aprobar en las Cortes de Castilla y León el presupuesto de la comunidad. El tira y afloja están tensando la cuerda y, a día de hoy, ninguna de las partes parece estar dispuesta a ceder en su posición. Según ha podido saber COPE, el PP habría ofrecido en las últimas horas una oferta más amplia a la formación abuelense que sigue sin dar su brazo a torcer. Y es que las negociaciones paralelas con el portavoz de la Junta y miembro de Ciudadanos, Francisco Igea, habrían situado a Por Ávila en la postura del todo o nada.

Las tensiones entre PP y Por Ávila son conocidas, pero es un hecho que la distancia entre ambos interlocutores se ha agravado con la mediación del portavoz de la Junta. Francisco Igea habría cerrado acuerdos con la formación abulense que afectan a sus propias consejerías. Estas conversaciones, al margen de la vía oficial, suponen un obstáculo para sellar ahora un acuerdo ligeramente a la baja. No es descartable que esta circunstancia propicie un debate en el que se voten las enmiendas de forma individual.

“Creo que si somos responsables, podemos alcanzar un acuerdo este fin de semana y aprobar los presupuestos”, ha enfatizado el portavoz del grupo municipal del PP, Raúl de la Hoz quien se cuestiona si la pretensión de un circo en Ávila puede condicionar la aprobación de un presupuesto récord en Castilla y León.

El alcalde de Ávila, vicepresidente de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, asegura que “están dispuestos a negociar” pero que no darán su brazo a torcer para “corregir las deficiencias históricas de Ávila”. Dice que siguen esperando la llamada del Partido Popular porque, ha asegurado que ya tienen el visto bueno de Ciudadanos y de sus consejerías.



La formación abulense no teme que se produzca un adelanto electoral de no aprobarse el presupuesto de la comunidad y asegura que decidirá el sentido del voto antes de la celebración del pleno.

La cuenta atrás vuelve a ponerse en marcha con la vista puesta en el próximo lunes cuando se réuna la Junta y la Mesa de Portavoces de las Cortes de Castilla y León.