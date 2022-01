Ricardo Blázquez, ante su nombramiento como hijo predilecto de Valladolid: “Es inmerecido, me dignifica mucho”

Con un profundo agradecimiento y humildad. De esta manera ha recibido hoy el Cardenal arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, la aprobación en pleno de su nombramiento como Hijo predilecto de la ciudad. Una distinción que considera “inmerecida”, pero que le “dignifica” y le une “hondamente” con Valladolid. “Significa una distinción inmerecida, pero si ellos han considerado que es oportuna, pues ¡Bendito sea Dios!. Yo encantado y lo agradezco profundamente”, exclama.

El nombramiento llegará el próximo mes de abril, coincidiendo con el cumpleaños del prelado vallisoletano. No oculta ante esta efeméride local una profunda gratitud: “Me siento dignificado con este nombramiento, a los que lo han considerado y votado. Les agradezco el que me hayan designado de esta forma”. En declaraciones a COPE recuerda que en él causó sorpresa la propuesta inicial planteada por el alcalde de la cuidad, Óscar Puente. “Se lo agradezco profundamete. Esto me vincula más hondamente a Valladolid y me dignifica mucho”.

No sería ésta la primera distinción que reibe puesto que ya fue nombrado Hijo predilecto de su localidad natal, Villanueva del Campillo, Ávila, donde recibió el Santo Bautismo el 27 de abril de 1942. “Estoy encantado”, insiste.

Recibe la aprobación del nombramiento como un auténtico regalo y, aunque considera que los Reyes Magos han llegado con retraso, “sabía que iban a venir”.